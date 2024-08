Mabewo stellt neue Photovoltaikanlagen für die Landwirtschaft vor

Küssnacht SZ – Mabewo hat eine neue Photovoltaikanlage für die Landwirtschaft entwickelt. Die Präsentation von AgriRacks findet bei einer Fachtagung des Departements Life Science and Facility Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf dem Campus in Wädenswil statt.

Die Mabewo-Geschäftseinheit Agrar Solutions stellt am 21. August bei einer Fachtagung des Departements Life Science and Facility Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf dem Campus in Wädenswil AgriRacks vor. Mit der neuen Agri-Photovoltaikanlage könnten Landnutzung und Energiegewinnung auf derselben Fläche stattfinden, schreibt das Schwyzer Technologieunternehmen in einer Medienmitteilung. Ein integriertes Meteorwassermanagement ermögliche die Sammlung von Regenwasser, wodurch landwirtschaftliche Betriebe unabhängiger bei der Wasserversorgung werden.

In Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Bodenversiegelung seien fortschrittliche Lösungen zur Produktion von Lebensmitteln und Energieerzeugung gefragt. „Wir sind überzeugt, dass solche Anlagen einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft leisten können», wird Jörg Trübl, Co-Gründer und Verwaltungsrat der Mabewo, zitiert.

Für den Schritt hin zu mehr mehr Autarkie und Pflanzenschutz in der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion spannt Mabewo mit der ZHAW zusammen. Im Rahmen der Kooperation wollen Mabewo und die ZHAW unter anderem eine lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) gemäss Stromgesetz aus dem Jahr 2024 gründen. Damit kann lokal erzeugter Strom über das öffentliche Netz innerhalb eines Quartiers oder auch einer Gemeinde vermarktet werden. (Café Europe/Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)

