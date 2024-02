Meyer Burger startet Zusammenarbeit mit -Solaranlagen-Marktplatz Otovo

Thun – Der Solarmodulhersteller Meyer Burger startet eine Zusammenarbeit mit Otovo, Europas führendem Marktplatz für Solaranlagen. Damit wollen beide Firmen ihr Engagement für den Aufbau einer robusteren und nachhaltigeren Infrastruktur in Europa unterstreichen.

Künftig können die Solarprodukte von Meyer Burger «mit wenigen Klicks» auf dem Marktplatz von Otovo gekauft werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Gleichzeitig bleibe Meyer Burger seiner dreistufigen Vertriebsstrategie verpflichtet, betont CEO Gunter Erfurt.

Das gemeinsame Angebot sei zunächst in Deutschland verfügbar, soll aber künftig auf andere europäische Märkte ausgeweitet werden.

Generell steht Meyer Burger vor schwierigen Wochen, denn die Entscheidung über die Zukunft der Modulproduktion in Deutschland soll in der zweiten Februarhälfte fallen. Aktuell stünden die Zeichen auf Schliessung, sagte der Meyer-Burger-Chef am Dienstag in der TV-Sendung «CEO Talk» auf TeleZüri. (awp/mc/pg)

Otovo Deutschland