Chur – Repower hat die Agrivoltaikanlage Ciminna auf Sizilien fertiggestellt und offiziell eröffnet. Die Anlage mit einer Leistung von 67 MW verbindet die Produktion von erneuerbarem Strom mit einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung. Die Eröffnung fand im Beisein von Vito Filippo Barone, Bürgermeister von Ciminna, statt. Mit Ciminna hat Repower eines ihrer bedeutendsten Ausbauprojekte für erneuerbare Energien in Italien abgeschlossen.

Die Anlage umfasst mehrere Anbauflächen mit einer Gesamtfläche von 150 Hektaren und wird jährlich rund 120 GWh Strom produzieren. Ciminna ist jedoch mehr als eine Photovoltaikanlage: Das Projekt wurde als Agrivoltaikanlage konzipiert und verbindet die Energieproduktion mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche. Mit diesem Ansatz soll neben der Strom- und Landwirtschaftsproduktion auch die ökologische Qualität der Fläche gestärkt werden.

Stromproduktion und Landwirtschaft

Zwischen und unter den Solarmodulen werden Oliven, Mandeln, Getreide, Lavendel und Safran angebaut. Zum landwirtschaftlichen Konzept gehören zudem über 200 Milchschafe und mehr als 100 Bienenstöcke. Bewirtschaftet werden die Flächen von der lokalen Genossenschaft Rita Atria Libera Terra. Ein bestehendes, nicht mehr genutztes Gebäude soll im Rahmen einer Forschungskooperation mit der Universität Palermo zu einer Vertical Farm umgebaut werden. Die Fläche dient damit gleichzeitig der erneuerbaren Stromproduktion und der Landwirtschaft. Ende 2024 erhielt Ciminna im Rahmen des italienischen Investitionsprogramms PNRR eine Förderung als fortgeschrittene Agrivoltaikanlage.

Integriertes Geschäftsmodell gestärkt

Der Ausbau der eigenen erneuerbaren Stromproduktion ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Repower in Italien. Repower Italia verbindet ein etabliertes Vertriebsgeschäft – insbesondere mit kleinen und mittleren Unternehmen – mit eigener erneuerbarer Produktion sowie Trading- und Marktkompetenz. Ciminna stärkt dabei gezielt den Produktionspfeiler dieses integrierten Geschäftsmodells. Repower baut damit ihre Rolle in Italien weiter aus und bestätigt ein Modell, das über den reinen Energieverkauf hinausgeht und Kundenzugang, Stromerzeugung, Elektromobilitätsdienstleistungen, Energieeffizienz sowie die Bewirtschaftung der Energie auf den Märkten miteinander verbindet. (Repower/mc/hfu)