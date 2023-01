Stadt Biel setzt für ihre 40’000 Messpunkte auf die Smart Meter-Lösung von Quickline Energy

Nidau – Energie Service Biel/Bienne (ESB), der Energiedienstleister der Region Biel, setzt auf Quickline Energy, welche eine umfassende Smart Meter-Lösung aus einer Hand anbietet. Mit den Smart Metern der neusten Generation rüstet der ESB bis 2027 rund 40’000 Messpunkte in der Stadt Biel aus und trägt somit zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 bei.

Die Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind gemäss der Energiestrategie 2050 bis Ende 2027 angehalten, die herkömmlichen Stromzähler mit Smart Metern zu ersetzen. Zu der aktuell unsicheren Energielage in Europa sind die EVU schon seit einiger Zeit mit dem lokalen Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für die Elektromobilität konfrontiert. Mit einer dynamischen Steuerung durch intelligente Smart Meter lassen sich Stromlastspitzen im Verteilnetz vermeiden und eine sichere Stromversorgung auch in Zukunft gewährleisten.

Modernes Monitoring- und Diagnosemodul

Energie Service Biel/Bienne (ESB) hat die Umsetzung der Smart Meter-Lösung öffentlich ausgeschrieben. Quickline Energy AG hat sich gegen die namhaften Anbieter aus der ganzen Schweiz durchgesetzt. Überzeugt haben die Funktionen wie das modulare und ausbaufähige moderne Monitoring- und Diagnosemodul, die automatische Provisionierung der Kommunikation, die Integration in das Abrechnungssystem und in weitere Systeme für die Netzplanung und -steuerung sowie der attraktive Preis.

«Wir haben uns für Quickline Energy entschieden, weil uns die ganzheitliche Auslese- und Steuerlösung für Strom, Gas und Wasser am meisten überzeugt hat. Der kosteneffiziente und automatisierte Rollout von bis zu 40’000 Messpunkten startet dieses Jahr und ist bis 2027 vorgesehen», kommentiert Roger Gloor, Leiter Netzbewirtschaftung ESB. «Die Kundinnen und Kunden mit einem neuen Smart Meter können ihren Stromverbrauch künftig genauer auf dem ESB Kundenportal überprüfen und optimieren.»

«Es freut uns, dass sich ESB für die Smart Meter-Lösung von Quickline Energy entschieden hat», ergänzt Frédéric Goetschmann, CEO Quickline. «Unsere medienbruchfreie Komplettlösung kommt am Markt sehr gut an und ermöglicht neben der Ausleselösung auch das intelligente Steuern, damit die Anlagen dann laufen, wenn es am meisten Sinn macht. Mit ESB haben wir einen weiteren starken Partner an Bord, der zukünftig das Potential für intelligente Stromnetze ausschöpfen wird. Unsere Smart Meter-Lösung steht jedem EVU in der Schweiz zur Verfügung.» (Quickline/mc)

Quickline Energy