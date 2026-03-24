10 Jahre SFTI: Zusammenarbeit als Treiber für Innovation im Finanzplatz Schweiz

Zürich – SFTI (Swiss Fintech Innovations) feiert heute sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich der Verband zu einer zentralen Kollaborationsplattform für den Schweizer Finanzplatz entwickelt. Banken, Versicherungen, Technologiepartner und weitere Akteure arbeiten im Netzwerk von SFTI gemeinsam daran, die digitale und innovative Zukunft des Finanzsektors zu gestalten.

Was einst als Vision begann, ist heute ein etabliertes Netzwerk mit breiter Wirkung. SFTI hat in zehn Jahren zahlreiche Arbeitsgruppen, Projekte und Initiativen zu den drängendsten Themen der digitalen Transformation angestossen

Dazu zählen insbesondere Standardisierung von Finanzmarkt-APIs, regulatorische Mitgestaltung sowie Studien und MVPs in Zusammenarbeit mit Hochschulen. Viele dieser langlebigen Initiativen prägen den Schweizer Finanzplatz bis heute. Auch innovative Gedanken im Vorsorgebereich unter “Open Pension” bearbeitet SFTI im Verbund. Mit Open Pension setzt SFTI auf Interoperabilität und Transparenz im Vorsorgesystem. Durch Datenstandards und digitalen Datenzugang sollen Wissenslücken geschlossen und kosteneffiziente Beratungen über alle drei Säulen ermöglicht werden.

SFTI führt zusammen mit Ständerätin Petra Gössi und Nationalrat Franz Grüter zudem eine parlamentarische Gruppe, die den Dialog zwischen Finanzinnovation und Politik stärkt. Damit leistet der Verband auch einen Beitrag zur besseren Vernetzung von Wirtschaft, Technologie und Regulierung. Der Erfolg von SFTI basiert wesentlich auf dem Engagement seiner Mitglieder und Partner. Durch den Austausch von Expertise, die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und die Umsetzung gemeinsamer Initiativen trägt der Verband dazu bei, Innovationen im Schweizer Finanzökosystem gezielt zu fördern und nachhaltig voranzubringen.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht SFTI ein Video mit Stimmen von Gründungsmitgliedern, langjährigen Partnern und neuen Mitgliedern, das die Entwicklung des Verbandes und seine Bedeutung für den Schweizer Finanzplatz aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

«SFTI bleibt, was es war: ein Verband von Schweizer Finanzakteuren, der die Zusammenarbeit ermöglicht, Impulse bewusst setzt und den digitalen Wandel im Finanzsektor aktiv und beharrlich vorantreibt. SFTI operiert erfolgreich an den Schnittstellen zwischen Finanzen, Technologie, Innovation und Regulierung.» Stephanie Wickihalder, Präsidentin, SFTI. (SFTI/mc/hfu)