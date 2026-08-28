40 Millionen Dollar in Serie-A-Finanzierungsrunde für Adaptyv

Lausanne – Adaptyv hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um das automatisierte Labor für agentische Biologie aufzubauen. Die Runde wurde von Highland Europe angeführt, wobei die bestehenden Investoren Ace Ventures, ByFounders und Y Combinator ihre Beteiligungen aufstockten.

Letzte Woche hat das Unternehmen über die Zusammenarbeit mit Anthropic berichtet. Claude entwarf Proteine, schickte sie an das automatisierte Nasslabor und erhielt echte experimentelle Daten zurück. Die Strategie dahinter: KI-Agenten, die Experimente entwerfen, diese in automatisierten Nasslabors durchführen, aus den Ergebnissen lernen und den Prozess iterativ verfeinern.

Doch KI kann sich nur so schnell entwickeln wie die ihr zugrunde liegenden Experimente. Um das Potenzial der KI zur Heilung aller Krankheiten auszuschöpfen, muss eine Hochdurchsatz-Infrastruktur für Laborversuche aufgebaut werden: eine „biologische Gigafabrik“. Genau das tut Adaptyv.

Im vergangenen Jahr hat Adaptyv den Durchsatz des Labors um mehr als das Fünffache gesteigert und über 100 Kunden gewonnen – darunter Bio-KI-Labore wie Chai Discovery und Boltz, Pharmaunternehmen wie Roche und Novo Nordisk sowie Dutzende neuer Startups, die KI einsetzen, um die Wirkstoffforschung radikal zu beschleunigen.

Jetzt expandieret das Unternehmen: Es verdoppelt das Team in Lausanne und eröffnet im vierten Quartal 2026 ein neues Büro und Labor in London. (Adaptiv/mc/hfu)

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