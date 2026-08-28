Bystronic erweitert Automationsportfolio durch Übernahme von Isochronic

Bystronic gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der Isochronic AG abgeschlossen hat. Das Schweizer Automationsunternehmen ist auf Hochgeschwindigkeits-Robotersysteme und Software für die Blechbearbeitung spezialisiert. Isochronic wird weiterhin unter eigenem Namen am Markt auftreten.

Die Übernahme erweitert das Automationsportfolio von Bystronic und stärkt den strategischen Fokus auf integrierte Fertigungslösungen, die den steigenden Kundenanforderungen an Produktivität, Flexibilität und Effizienz gerecht werden.

Isochronic wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lausanne, Schweiz. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Robotersysteme für die automatisierte Materialhandhabung und Sortierung, die ein gleichzeitiges Greifen und Ablegen von Teilen ermöglichen. Die eigene Technologie des Unternehmens kombiniert innovative Roboterkinematik mit einer selbst entwickelten Softwareplattform.

Moderne Softwarearchitekturen und Robotikkompetenz

Die Technologie von Isochronic erweitert die Kompetenzen von Bystronic im Bereich der automatisierten Sortierung für ein breites Spektrum von Blechformaten bis hin zu grossformatigen und schweren Teilen. Darüber hinaus ergänzt sie das Portfolio um moderne Softwarearchitekturen und Robotikkompetenz. Die industrielle Expertise von Bystronic sowie die globale Präsenz werden die Weiterentwicklung und breitere Einführung der Isochronic-Technologie unterstützen. Die Kombination beider Unternehmen wird die Entwicklung der nächsten Generation von Automatisierungslösungen beschleunigen und das Angebot von Bystronic für Kunden mit hochautomatisierten Produktionsumgebungen weiter stärken.

«Wir pflegen seit vielen Jahren eine enge Beziehung zu Isochronic. Ihre innovative Technologie ergänzt unser Automationsportfolio perfekt. Die Kompetenz in den Bereichen Hochgeschwindigkeits-Robotersortierung und Softwareentwicklung stärkt unsere Fähigkeit, integrierte Fertigungslösungen bereitzustellen, die für unsere Kunden einen messbaren Mehrwert schaffen.» Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic «Wir freuen uns sehr auf diesen nächsten Schritt gemeinsam mit Bystronic. Unsere Teams teilen dieselbe Leidenschaft für Innovation und Kundenerfolg. Gemeinsam werden wir unsere Technologie weiterentwickeln, Innovationen beschleunigen und unsere Automationslösungen einem noch breiteren Kundenkreis zugänglich machen.» Armin Haller, CEO von Isochronic

Im Rahmen der Übernahme erwirbt Bystronic die Rechte an der firmeneigenen Software und Technologie von Isochronic. Dies ermöglicht die weitere Entwicklung der Technologie sowie deren Integration in das Automationsportfolio von Bystronic. (Bystronic/mc/hfu)

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