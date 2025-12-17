aberdeen: EM-Aktien – Innovation und Diversifizierung für den nächsten Zyklus vorantreiben

Die Schwellenländer könnten in den kommenden Jahren das globale Wachstum vorantreiben. Wir untersuchen, wie Anleger ihre Aktienportfoliostrategie in einer sich wandelnden Welt überdenken können.

Von Devan Kaloo, Global Head of Equities bei aberdeen

Was wäre, wenn die nächste Dekade der Aktienmarktentwicklung nicht aus dem Silicon Valley käme, sondern aus São Paulo, Seoul oder Shenzhen?

Mit Blick auf das Jahr 2026 sind die Schwellenländer (EMs) in der Lage, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des nächsten Investitionszyklus zu spielen.

Zu Beginn dieses Jahres erreichten die Allokationen in Schwellenländern ein Mehrjahrestief, da die Anleger aufgrund des Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und der politischen Erwartungen an die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump US-Aktien nachfragten.

Diese Wetten haben sich zwar bisher ausgezahlt, aber sie haben die Portfolios einem Konzentrationsrisiko und „perfekt eingepreisten” Bewertungen ausgesetzt.

Vor diesem Hintergrund bieten die Schwellenländer eine überzeugende Alternative – unterstützt durch drei strukturelle Treiber, die wir als Carry, Capex und Cheap bezeichnet haben.

Carry: Währungsaufwind

Historisch gesehen haben die Zyklen des US-Dollars – seine Stärke und Schwäche gegenüber anderen Währungen – zur Wertentwicklung von EM-Anlagen beigetragen (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Dollarschwäche bedeutet EM-Stärke

„Carry” bezieht sich auf die positiven Wechselkurseffekte, von denen Anleger in Schwellenländeranlagen profitieren, wenn der Dollar schwächelt. Ihre Anlagen, die in der Regel auf Dollar lauten, gewinnen in einem Umfeld mit schwachem Dollar an Wert.

Die Stärke des Dollars wird durch globale Liquiditätsströme gestützt. Jahrelang floss überschüssiges Kapital in US-Vermögenswerte, angetrieben durch die Wahrnehmung von US-Staatsanleihen als ultimativer sicherer Hafen sowie durch die Dominanz der US-Kapitalmärkte. Diese Dynamik stützte die hohen Bewertungen in den USA, selbst als sich das Lohnwachstum und die Inflation verlangsamten.

Dieses Liquiditätsregime schwächt sich jedoch ab. Trumps fiskalische Politik – Steuersenkungen, Deregulierung und der „One Big Beautiful Bill” – wird das US-Haushaltsdefizit weiter in die Höhe treiben. Die Hinwendung des US-Finanzministeriums zur Emission kurzfristiger Anleihen könnte zwar kurzfristig für anhaltende Liquidität sorgen, erhöht aber auch die Anfälligkeit für steigende Anleiherenditen und potenzielle Schocks. Mit anderen Worten: Liquidität ist Leben, Liquidität ist Tod.

Da die Glaubwürdigkeit der US-Finanzpolitik schwindet, steht der Dollar unter anhaltendem Druck. Für die Schwellenländer bedeutet dies jedoch eine grundlegende Veränderung, denn es bedeutet:

Günstigere Schuldendienstkosten für Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern, die Kredite in Dollar aufnehmen

für Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern, die Kredite in Dollar aufnehmen Stärkerer lokaler Konsum aufgrund der Aufwertung der Währungen der Schwellenländer

aufgrund der Aufwertung der Währungen der Schwellenländer Umkehr der Kapitalströme, da Investoren außerhalb der USA höhere reale Renditen suchen.

Die Verlagerung der Liquidität in Verbindung mit der Bereitschaft der Zentralbanken der Schwellenländer, die Zinsen zu senken, und ihrer disziplinierteren Haushaltspolitik schafft für Investoren in Schwellenländern einen anhaltenden Rückenwind im Devisenhandel. Wir gehen davon aus, dass „Carry“ ab 2026 ein struktureller Renditetreiber sein wird.

Capex: Globale Investitionsströme in EM-Industrien

Schwellenländer haben in der Vergangenheit von Phasen erhöhter globaler Investitionsausgaben (Capex) profitiert. Seit 2021 ist diese Korrelation jedoch aufgrund folgender Faktoren zusammengebrochen:

Chinas Konjunkturabschwächung – Spannungen auf dem Immobilienmarkt, schwacher Konsum und Zurückhaltung der Anleger dämpften die Renditen in Schwellenländern, obwohl die globalen Investitionen stark anstiegen.

– Spannungen auf dem Immobilienmarkt, schwacher Konsum und Zurückhaltung der Anleger dämpften die Renditen in Schwellenländern, obwohl die globalen Investitionen stark anstiegen. Dominanz der US-Technologiebranche – Die „Glorreichen 7” sorgten für starke Kursgewinne in den USA und zogen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Für die Zukunft erwarten wir eine Umkehr. Derzeit findet ein einmaliger Investitionszyklus statt, der von drei strukturellen Themen angetrieben wird: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Verteidigung. Diese Themen verändern die Infrastruktur, die Lieferketten und die industriellen Kapazitäten – und die Schwellenländer stehen im Mittelpunkt dieser Transformation.

China bleibt ein strategischer Akteur in der KI-Entwicklung und -Infrastruktur, wobei wettbewerbsfähige Energiepreise und umfangreiche Datensätze Innovationen vorantreiben. Trotz der Gegenwinde im Immobilien- und Konsumsektor in China könnte die Unterstützung durch die Politik für Gewinnwachstum sorgen.

Die Stärke der Schwellenländer hängt jedoch nicht allein von China ab. Die globalen Investitionen verteilen sich auf Asien, Lateinamerika und Europa, wobei die Marktführer der Schwellenländer hinter KI-Chips, Netzmodernisierungen und kritischen Ressourcen stehen.

Unterdessen verstärkt die Rivalität zwischen den USA und China die Nachfrage nach Inputs aus Schwellenländern. So dürfte beispielsweise die Reindustrialisierung der USA die Nachfrage in Bereichen wie Schifffahrt und elektrische Infrastruktur ankurbeln, in denen Unternehmen aus Schwellenländern eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Ressourcen und Fachwissen spielen.

Günstig: attraktive Einstiegsmöglichkeiten und Diversifizierung

Trotz einer starken Performance im Jahr 2025 bleiben Schwellenländer im Vergleich zu Industrieländern attraktiv bewertet. Schwellenländer werden im Vergleich zum MSCI World Index immer noch mit einem deutlichen Abschlag auf die langfristigen Durchschnittsgewinne gehandelt (siehe Grafik 2).

Grafik 2: Schwellenländer erscheinen im Vergleich zu Industrieländern weiterhin günstig

Diese Bewertungslücke ist fundamental nicht gerechtfertigt. Die Schwellenländer und Industrieländer haben sich hinsichtlich ihrer Volatilität angeglichen, dennoch werden Aktien aus Schwellenländern weiterhin so bewertet, als seien sie strukturell volatiler. Dies deutet auf eine potenzielle Chance für eine Neubewertung der Aktienkurse hin.

Schwellenländer bieten auch eine grössere Diversifizierung nach Sektoren und Regionen. Während sich die Performance von US-Aktien zunehmend auf wenige Technologiewerte konzentriert, sind Schwellenländer stärker über Industrie, Gesundheitswesen, IT und Rohstoffe diversifiziert. Zu dieser Anlageklasse gehören auch einheimische Giganten mit starker Exposition gegenüber der lokalen Nachfrage und dem Handel innerhalb der Schwellenländer.

Betrachten wir zum Beispiel Indien. Trotz der unterdurchschnittlichen Performance des Marktes im Jahr 2025 – aufgrund des begrenzten Engagements im Bereich KI und der negativen Auswirkungen von Zöllen – ist er aufgrund seiner geringen Korrelation mit KI eine wertvolle Absicherung gegen „perfekt bewertete” Märkte in anderen Regionen.

Darüber hinaus zeichnet sich Indien durch ein langfristiges Wachstum aus, das durch starke inländische Unternehmen, Spielraum für konsumfördernde Zinssenkungen und einen sich vertiefenden, aus inländischen Mitteln finanzierten Kapitalmarkt gestützt wird.

Abschliessende Gedanken

Während sich die Anleger für 2026 positionieren, sprechen die strukturellen Rückenwindfaktoren einer günstigen „Carry”-Dynamik, einer globalen Renaissance der Investitionsausgaben und überzeugender Bewertungen weiterhin für eine anhaltende Outperformance und einen prominenteren Platz in den Portfolios der Anleger. (aberdeen/mc/hfu)