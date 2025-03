Aberdeen Investments: Investieren in den «Sweet-Spot» der globalen Unternehmensanleihen-Märkte

Die Aussichten für Anleihen werden derzeit durch höhere Renditen und attraktive Bewertungen im Vergleich zu Aktien und Bargeld unterstützt.

Mark Munro, Investment Director Aberdeen Investments.

Innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere sind wir der Meinung, dass eine der vielversprechendsten Strategien, vor allem für Einkommens-orientierte Anleger, das Cross-over-Segment der Unternehmensanleihen ist. Dabei handelt es sich um Anleihen, die zwischen dem niedrigsten Investment-Grade (IG)-Rating (BBB) und dem höchsten High-Yield (HY)-Rating (BB) angesiedelt sind. Die Geschichte lehrt uns, dass eine Kombination von Anleihen aus diesem Bereich die besten risikobereinigten Ergebnisse liefern kann, weshalb wir diesen Bereich als den «Sweet-Spot» der globalen Unternehmensanleihen bezeichnen.

Festverzinsliche Wertpapiere: attraktiv für Einkommens-orientierte Anleger

Nach mehreren Jahren der Flaute sind die Zinssätze und Renditen in letzter Zeit wieder auf ein normales Niveau zurückgekehrt, wodurch festverzinsliche Anlagen für Einkommens-orientierte Anleger attraktiver geworden sind. Die Credit-spreads sind derzeit etwas hoch, aber gerade hier können höhere Anleiherenditen einen wertvollen Puffer gegen potenzielle Abwärtsrisiken bilden. Darüber hinaus sind Unternehmensanleihen im Vergleich zu Aktien und Bargeld derzeit durchaus attraktiv bewertet. So liegt die aktuelle Rendite des globalen Investment Garde-Index mit 4,5 [1] Prozent, deutlich über der Gewinnrendite des S&P 500 von 3,4 [2] Prozent und der Rendite von 4,3 % [3] für Bargeld.

Konzentration auf den Sweet-Spot der Unternehmensanleihen

Wir halten es für besonders lohnenswert, sich auf Unternehmensanleihen mit BBB- und BB-Rating zu konzentrieren. Dieser «Sweet-Spot» hat in der Vergangenheit einige der besten risikobereinigten Renditen auf den globalen Unternehmensanleihen-Märkten geliefert.

In den letzten 25 Jahren hat eine 50/50-Aufteilung in globale IG-Anleihen mit BBB-Rating und globale Hochzinsanleihen mit BB-Rating Renditen erzielt, die nahe an globalen Hochzinsanleihen liegen, jedoch mit einem viel geringeren Risiko, das eher dem von globalen IG-Anleihen entspricht. Derzeit bietet eine 50/50-Allokation eine in US-Dollar gehedgte Rendite von etwa 5,8 %, was im Vergleich zur USD-Barrendite von 4,3 % recht günstig ist [4].

Eine 50/50-Allokation* bietet eine renditestarke Rendite…

…aber mit viel geringerem Risiko

Wie erklärt sich der Sweet-Spot?

Kurz gesagt: durch strukturelle Ineffizienzen. Historisch gesehen ist es erwähnenswert, dass die Abgrenzung zwischen den Märkten für IG- und HY-Unternehmensanleihen etwas künstlich und willkürlich ist. In diesem Grenzbereich kommt es häufig zu Ineffizienzen und Fällen, in denen Unternehmensanleihen im Vergleich zu ihren sich tatsächlich entwickelnden Fundamentaldaten vorübergehend falsch kategorisiert werden.

Ein grosses und fruchtbares Jagdgebiet zur Erzielung von Erträgen und Überschussrenditen

Der Sweet-Spot der Unternehmensanleihen sollte auch für aktive Anleger attraktiv sein, da es auf der Ebene der einzelnen Wertpapiere reichlich Spielraum für potenzielle Fehlbewertungen gibt. Die schiere Größe und Vielfalt des Angebots mit über 2.300 Emittenten in den USA, in ganz Europa, Asien und aufstrebenden Märkten bietet Möglichkeiten zur Ertragsgenerierung und zu überdurchschnittlichen Renditen. Zum Sweet-Spot gehören auch nachrangige Finanz- und nichtfinanzielle nachrangige Anleihen (d.h. hybride Unternehmensanleihen), die unserer Meinung nach an verschiedenen Punkten des Zyklus einen erheblichen taktischen Wert bieten können.

Aktive Anleiheninvestoren, die Unternehmen in diesem grossen und vielfältigen Segment verfolgen und in der Lage sind, Fehlbewertungen zu erkennen und/oder Ratingveränderungen vorherzusagen, können potenziell eine erhebliche zusätzliche Rendite erzielen.

Die Heimat der aufgehenden Sterne und der gefallenen Engel

Zwei bekannte Kategorien sind sogenannte „Rising Stars“ und „Fallen Angels“. „Rising Stars“ sind Anleihen von Unternehmen, die derzeit als „High Yield“ eingestuft sind, deren Fundamentaldaten sich jedoch in Richtung IG-Niveau entwickeln. „Fallen Angels“ sind Anleihen, die als IG eingestuft wurden, die aber in die Kategorie BB (d. h. High-Yield) gefallen sind. Beide Kategorien tragen zur starken risikobereinigten Outperformance der Ratingkategorie BB beitragen.

Bei „Fallen Angels“ könnte die anfängliche negative Marktreaktion auf die Herabstufung überzogen sein, was eine Kaufgelegenheit schafft. Darüber hinaus werden deren emittierende Unternehmen dazu angeregt, ihre Finanzierungskosten zu senken, indem sie versuchen in die IG-Kategorie zurückzukehren. Dies kann zu Umschuldungen oder operativen Verbesserungen führen, die die Performance des Unternehmens steigern. Hingegen behalten „Rising Stars“ ihre hohe Rendite bei, während sich ihre finanzielle Bonität verbessert, was zu besseren risikobereinigten Renditen führt. Der Markt reagiert auch oft positiv auf in der Folge stattfindende Bonitätsverbesserungen.

Zusammengefasst…

Die höheren Renditen haben die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren erhöht. Innerhalb der globalen Unternehmensanleihen bevorzugen wir das Cros-sover-Segment der Anleihen mit BBB- und BB-Rating. Wir sind der Meinung, dass ein sorgfältiger, aktiver Ansatz innerhalb dieses grossen und vielfältigen Spektrums an Anlagemöglichkeiten potenziell Erträge und Renditen liefern kann, die here mit Hochzinsanleihen vergleichbar sind, aber ein ähnliches Risiko wie Investment-Grade-Anleihen aufweisen. Aus diesem Grund glauben wir, dass es an der Zeit ist, in den „Sweet-Spot“ der globalen Unternehmensanleihen zu investieren. (aberdeen investments/mc)

[1] Bloomberg for IG bonds (Bloomberg Global Aggregate Index), as of 28 February 2025

[2] S&P 500 Earnings Yield Charts, Data (www.gurufocus.com), as of 28 February 2025

[3] US Money Market Treasury Yield, as of 28 February 2025

[4] US Money Market Treasury Yield, as of 28 February 2025