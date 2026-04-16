Aberdeen Investments lanciert Global Enhanced Yield Bond Fonds

Edinburgh – Aberdeen Investments («Aberdeen») hat den abrdn SICAV I – Global Enhanced Yield Bond Fund („der Fonds“) aufgelegt. Der Fonds bietet einen differenzierten Ansatz für Investments im globalen High-Yield-Segment und zielt darauf ab, laufende Erträge aus Zinszahlungen zu vereinnahmen. Zudem erfüllt der Fonds die Anforderungen gemäss Artikel 8 der SFDR.

Der Fonds ist zum Vertrieb in Hongkong sowie in mehreren europäischen Ländern zugelassen, darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Ziel der Strategie ist es, Erträge aus Zinszahlungen und Carry, d. h. den laufenden Erträgen aus dem Halten von Anlagen, innerhalb der Portfoliokonstruktion gezielt zu isolieren und zu steigern. Zudem nutzt der Fonds das globale Anlageuniversum, indem er bis zu 30 % in Schwellenmärkte (EM) investieren kann, während geichzeitig ein Engagement von mindestens 70 % in Industrieländern sowie ein durchschnittliches Portfoliorating von BB- beibehalten wird.

George Westervelt, Head of Global High Yield bei Aberdeen Investments, kommentiert:

„In einem Umfeld, in dem die Finanzmärkte zunehmend von volatilen und schwer einzuordnenden makroökonomischen Schlagzeilen geprägt sind, sind verlässliche Erträge aus Zinszahlungen ein wesentlicher Baustein, um die Gesamtrendite für unsere Investoren zu erhalten und weiter auszubauen. Global High Yield zählt weiterhin zu den attraktivsten Segmenten im Anleihebereich, doch sein Potenzial zu erschliessen, ist anspruchsvoll. Zinserträge können nachhaltig zur Gesamtrendite beitragen – ihre Vereinnahmung erfordert jedoch mehr als eine passive Abdeckung des Markets. Ein globaler, risikobewusster Ansatz, der Diversifikation, disziplinierte Kreditauswahl und robustes Risikomanagement kombiniert, kann Investoren dabei helfen, die Stärken von High Yield auszuschöpfen, ohne dabei unnötig hohe Risiken einzugehen.“

Festverzinsliche Anlagen werden häufig mit eher moderaten Renditen in Verbindung gebracht. Global High Yield bildet hier jedoch eine wichtige Ausnahme: In den vergangenen 20 Jahren erzielte das Segment annualisierte Renditen von rund 6 bis 7 %.[1] Dennoch gelingt es vielen Investoren nicht, dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Liquiditätsengpässe, erzwungene Umschichtungen oder Ausfälle können die Wertentwicklung belasten – insbesondere in weniger liquiden Marktsegmenten.

Ein Blick auf die zentralen Renditetreiber von Global High Yield über Zeiträume von 5, 10 und 20 Jahren zeigt ein klares Bild: Zinserträge sind mit Abstand der wichtigste Performancefaktor. Sie machten in allen betrachteten Zeiträumen mehr als 110 % der Gesamtrendite aus und stellen damit die dominante und zugleich stabilste Ertragsquelle dar.[2] Die Duration spielt aufgrund der vergleichsweise kurzen Laufzeiten der Anlageklasse eine untergeordnete Rolle. Hingegen ist auch die Einzeltitelauswahl relevant. Ihr Beitrag kann jedoch deutlich schwanken – in neun der vergangenen 20 Kalenderjahre war der Renditebeitrag aus Spread‑Veränderungen sogar negativ.

Schwellenländer (EM) bieten häufig höhere Zinserträge als entwickelte Märkte, ohne zwangsläufig mit einem unverhältnismässig höheren Risiko einherzugehen. Aktuelle Daten zeigen, dass EM‑High‑Yield‑Anleihen in der Regel Renditen von 8 bis 9 % erzielen, verglichen mit 5 bis 7 % in den entwickelten Märkten.[3] Eine global ausgerichtete Diversifikation kann Investoren dabei unterstützen, ein ausgewogeneres Verhältnis von Ertrag, Rendite und Risiko zu erreichen und die Abhängigkeit einzelner Märkte als Performancequelle zu reduzieren.

George Westervelt ergänzt: „Ein global ausgerichteter High‑Yield‑Ansatz eröffnet Investoren den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Renditeniveaus und Kreditprofilen über verschiedene Regionen hinweg. Durch eine gezielte Titelauswahl lassen sich insbesondere in den Schwellenländern höher verzinste Anleihen mit attraktiven Kupons finden – teils von Emittenten mit einer besseren Bonität als die, vergleichbarer Unternehmen in den entwickelten Märkten. Das ermöglicht eine Portfoliokonstruktion, die auf die Generierung stabiler laufender Erträge ausgerichtet ist, ohne dafür in die risikoreichsten Segmente der entwickelten Märkte ausweichen zu müssen.“

Aberdeen Investments investiert seit fast 200 Jahren in Anleihen. Mit mehr als 140 Fixed-Income-Spezialisten in Europa, den USA und Asien verwaltete das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 festverzinsliche Vermögenswerte in Höhe von 139 Milliarden Pfund Sterling für seine Kunden.

[1] Quelle: Aberdeen, ICE-Index, JP Morgan, Morningstar, Bruttoperformance, 31. Mai 2025; das Risiko-Rendite-Profil für festverzinsliche Wertpapiere umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu.

[2] Quelle: Aberdeen. Die Renditen beziehen sich auf den ICE BofA GHY Constrained Index (USD) bis Juni 2025. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Renditen.

[3] Quelle: Aberdeen, ICE-Index, JP Morgan, 31. Juli 2025.