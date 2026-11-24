Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic ist der jüngste Beleg dafür, dass einige der dynamischsten Phasen des Unternehmenswachstums zunehmend stattfinden, bevor Unternehmen an die Börse gehen.

Eine neue Analyse von Aberdeen Investments zu wegweisenden Technologie-Börsengängen in den USA und Grossbritannien veranschaulicht, wie sich die Verteilung der Wertschöpfung über aufeinanderfolgende Generationen von Technologieunternehmen hinweg verändert hat.

USA: Wertschöpfung im öffentlichen und privaten Sektor

Bei früheren Technologiegiganten wie Apple, Microsoft und Amazon wurde nach dem Börsengang erheblicher Wert geschaffen, sodass Anleger am öffentlichen Markt an dem darauf folgenden jahrzehntelangen Wachstum teilhaben konnten.

Neuere Technologieunternehmen weisen ein anderes Muster auf:

Airbnb verzeichnete vom Start bis zum Börsengang eine Wertsteigerung um das 6.800-fache, Coinbase um das 1.905-fache, Meta um das 809-fache und X, ehemals Twitter, um das 542-fache, bevor sie an die Börse gingen. Die Wertentwicklung nach dem Börsengang fiel anschliessend deutlich uneinheitlicher aus.

Die Zahlen nach dem Börsengang sollten im zeitlichen Kontext betrachtet werden: Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon hatten Jahrzehnte mehr Zeit, um Renditen an den öffentlichen Märkten zu erzielen, als neuere Börsengänge. Dennoch gibt das Ausmass des von einigen neueren Technologieunternehmen bereits vor dem Börsengang geschaffenen Werts Anlass zum Nachdenken.

Quelle: Securitize, Aberdeen, FactSet, Oktober 2026

Der Kontrast ist auffällig. Früher an die Börse gegangene Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon erzielten an den öffentlichen Märkten anschliessend enorme Gewinne. Im Vergleich dazu hatten jüngere Unternehmen wie Airbnb und Coinbase bereits vor ihrem Börsengang sehr hohe Bewertungssteigerungen erzielt, während ihre späteren Ergebnisse an den öffentlichen Märkten weitaus gemischter ausfielen.

Grossbritannien: Wertsteigerung im privaten Sektor, Bewährungsprobe an der Börse

Die Daten aus Grossbritannien deuten auf eine ähnliche Dynamik vor dem Börsengang hin. Bei fünf in Grossbritannien gegründeten oder dort notierten Technologieunternehmen aus den Bereichen Fintech, Verbraucher-Internet, Cybersicherheit, Biowissenschaften und Halbleiter stiegen die Bewertungen zwischen der ersten institutionellen Finanzierungsrunde und dem Börsengang um den Medianwert von 31,7-fach.

Im Gegensatz dazu betrug die mediane Wertveränderung nach der Notierung lediglich +2 %.

*Übernahmepreise: Darktrace = Privatisierung durch Thoma Bravo (Okt. 2024); Deliveroo = Übernahme durch DoorDash (Okt. 2025). Quelle: PitchBook, FactSet, Oktober 2026.

Die Streuung der Ergebnisse nach dem Börsengang ist auffällig. ARM ist seit seiner Rückkehr an die Börse um rund 300 % gestiegen, und die Übernahme von Darktrace brachte den öffentlichen Aktionären Gewinne von 141 %. Deliveroo wurde jedoch letztendlich zu einer Bewertung übernommen, die 62 % unter dem Ausgabepreis lag, während Oxford Nanopore weiterhin unter seiner Bewertungssumme zum Zeitpunkt des Börsengangs notiert.

In den USA verdeutlichen die Daten, wie sich die Wertschöpfung bei einigen neueren Technologieunternehmen zunehmend in den privaten Sektor verlagert hat. Auch in Grossbritannien wird im privaten Sektor erheblicher Wert geschaffen, während der Börsengang zu einem wichtigen Test für die vor dem Börsengang festgelegten Bewertungen werden kann.

Nalaka De Silva, Head of Private Markets Solutions bei Aberdeen Investments und Manager des abrdn Global Private Markets Fund, sagt:

«Der Börsengang von Anthropic ist ein bedeutender Moment für die KI und für die Märkte, aber er erzählt auch eine umfassendere Geschichte darüber, wo Wachstum entsteht. Unternehmen bleiben länger privat, und unsere Untersuchungen zeigen, dass bis zum Zeitpunkt des Börsengangs vieler dieser Unternehmen bereits ein Grossteil der Wertschöpfung stattgefunden hat.»

«Das macht die öffentlichen Märkte nicht weniger wichtig. Börsengänge sorgen für Liquidität, verbreitern die Eigentümerstruktur und etablieren einen Marktpreis. Doch sie erscheinen zunehmend eher als Meilenstein in der Unternehmensentwicklung denn als deren Ausgangspunkt, und die Bandbreite der Ergebnisse nach dem Börsengang – von ARM bis Deliveroo – zeigt, dass öffentlichen Anlegern die Kursgewinne nicht garantiert sind.»

Warum dies für Anleger von Bedeutung ist

Aktuelle Daten von PitchBook* zeigen, dass auf Grossbritannien 39 % der potenziellen Börsengänge in Europa und 37,5 % der europäischen KI-Börsengangskandidaten entfallen. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass Unternehmen in den Jahren, in denen ein Grossteil ihres Wachstums und ihrer Wertschöpfung stattfinden kann, Zugang zu Kapital haben.

Wenn ein erheblicher Teil der Wertschöpfung stattfindet, bevor Unternehmen an die Börse gehen, kann der Zugang von Anlegern zu sorgfältig ausgewählten privaten Unternehmen in der Wachstumsphase es ihnen ermöglichen, an dieser früheren Entwicklungsphase teilzuhaben, anstatt sich ausschliesslich auf Chancen zu verlassen, die erst nach dem Börsengang verfügbar sind.

Nalaka De Silva fügt hinzu:

«Letztendlich geht es darum, langfristigen Anlegern einen gerechteren Anteil am Wirtschaftswachstum zu sichern. Da Unternehmen länger privat bleiben, laufen Anleger Gefahr, einen immer grösseren Teil der Wertschöpfung zu verpassen, es sei denn, ihre Portfolios erhalten Zugang zu hochwertigen Chancen auf den Private Markets.»

«Wenn Unternehmen länger privat bleiben, müssen wir uns fragen, ob langfristige Anleger die Möglichkeit haben sollten, bereits vor einem Börsengang an einem Teil dieses Wachstums teilzuhaben, anstatt sich ausschliesslich auf das zu verlassen, was danach verfügbar wird. Öffentliche und private Märkte sollten sich auf diesem Weg ergänzen. Deshalb sind wir der Meinung, dass Venture-Unternehmen Teil des privaten Marktmixes in langfristig ausgerichteten Portfolios sein sollten.» (Aberdeen/mc/ps)