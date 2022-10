abrdn erzielt Bestnoten für die Umweltfreundlichkeit von Immobilien

Edinburgh – abrdn hat für 21 Fonds «Green Stars» für das Erreichen wichtiger ökologischer und sozialer Ziele in den Gebäuden, die es besitzt, erhalten.

Die «Green Stars» wurden im Rahmen des Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Real Estate Assessment 2022 erreicht. GRESB ist mittlerweile der grösste globale ESG-Benchmark für Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen.

Vier der abrdn-Fonds erhielten den Fünf-Sterne-Status und gehören damit zu den besten 20 % ihrer Vergleichsgruppe. Darunter sind der Aberdeen European Balanced Property Fund (European Balanced) und der Aberdeen Property Nordic Fund 1 SICAV-FIS (Nordic 1). Beide Fonds sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert: Der European Balanced erreichte in der Vergleichsgruppe von 51 diversifizierten, nicht börsennotierten, europäischen Core-Fonds den ersten Platz mit einer Rekordzahl von 92 Punkten; der Nordic 1 errang in der Vergleichsgruppe von 18 diversifizierten, nicht börsennotierten, skandinavischen Core-Fonds Platz drei mit 89 Punkten.

Darüber hinaus erreichten neben dem European Balanced noch vier weitere abrdn-Fonds den ersten Platz in ihrer Vergleichsgruppe und wurden für die beste ESG-Performance in ihrem Sektor ausgezeichnet.

Ausschlaggebend für die Fünf-Sterne-Bewertung war sowohl beim European Balanced wie auch beim Nordic 1 die proaktive ESG-Strategie. Diese umfasst die Erfassung von Mieterdaten zur Ermittlung der Kohlenstoffleistung, Photovoltaik auf grossen Teilen des Immobilienportfolios, portfolioweite Verbesserungen der Betriebsleistung der Immobilien durch BREEAM In-Use-Bewertungen und Nachhaltigkeitsprüfungen sowie portfolioweite Programme zur Einbindung von Nutzern und hohe Nachhaltigkeitsstandards bei neuen Entwicklungen mit Objekten, die BREEAM Outstanding und LEED Gold erreichen.

Die GRESB-Bewertungen und -Benchmarks werden zur Bewertung der ESG-Leistung in einem standardisierten, weltweit anerkannten Rahmen verwendet. Die Bewertungen orientieren sich an dem, was Investoren und die Branche als wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeitsleistung von Sachwertinvestitionen ansehen, und orientieren sich an internationalen Berichterstattungsrahmen, einschliesslich des Pariser Klimaabkommens, der SDGs der Vereinten Nationen sowie regional- und länderspezifischer Richtlinien und Vorschriften. GRESB misst die Nachhaltigkeitsleistung eines Fonds und vergibt Sterne für Best Practice.

Neil Slater, Global Head of Real Assets, kommentiert: «Wir haben in der Immobilienbranche eine grosse Verantwortung, die Umweltauswirkungen unserer Gebäude zu reduzieren. Wir haben auch eine treuhänderische Verantwortung gegenüber den Investoren, die sicherstellen wollen, dass Ihre Investments umweltrelevant sind. Wir wollen zugleich das Richtige für die Gesellschaft tun und eine langfristige Rendite zu erzielen. Die Anerkennung durch GRESB belegt, dass wir unser Engagement für ESG ernst meinen.“

Gert-Jan Kapiteyn, Fondsmanager des European Balanced, kommentiert: «Wir sind sehr stolz auf diese Leistung, vor allem bei einem Immobilienportfolio dieser Art mit verschiedenen Regionen, Interessengruppen und Vermögensarten. Wir haben mehr als zehn Jahre hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Fonds über eine umfassende ESG-Strategie verfügt.“

Sein Kollege Henry Bispinck, der den Nordic 1 managt ergänzt: „Wir haben uns gemeinsam mit unseren Anlegern ein klares Ziel gesetzt und konzentrieren uns darauf, uns im Bereich ESG kontinuierlich zu verbessern. Ein Portfolio mit verschiedenen Anlagetypen in vier verschiedenen Ländern (SW, FI, NO und DK) ist natürlich eine Herausforderung, aber die nordischen Länder hatten schon immer eine gute Grundlage für einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir sind sicher, dass dies langfristig nicht nur der Umwelt zu Gute kommen wird, sondern sich auch positiv auf die Anlageperformance auswirken wird.“ (abrdn/mc)