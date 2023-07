abrdn strukturiert seinen Multi-Asset-Bereich um und strafft das Fondsangebot

Zürich – Nach einer umfassenden Überprüfung hat abrdn seinen Geschäftsbereich Multi Asset Investment Solutions verschlankt, um sich verstärkt auf kundenorientierte Lösungen zu konzentrieren, die:

eine überzeugende Palette von Multi-Asset-Angeboten für eine klar umrissene Gruppe von institutionellen und privaten Anlegern darstellen.

sicherstellen, dass die Anlageziele unserer Kunden im Mittelpunkt aller von uns entwickelten Multi-Asset-Angebote stehen.

die Performance-Erwartungen der Anleger übertreffen oder zumindest erfüllen – unabhängig davon, ob der Schwerpunkt auf Income, Wachstum, Nachhaltigkeit, thematischen oder risikobezogenen Ergebnissen liegt.

Nachdem wir die Überprüfung abgeschlossen haben, freuen wir uns auch, bekannt geben zu können, dass Russell Barlow seine bisherige Interim-Rolle als Head of Multi-Asset and Alternative Investment Solutions nun voll übernommen hat. Russell wird weiterhin an Peter Branner, CIO von abrdn, berichten. Darüber hinaus werden wir unser Anlagegeschäft weiter vereinfachen, um es zukunftsfähig zu machen.

Peter Branner, CIO abrdn, kommentiert: „Russell hat eine zukunftsfähige Analyse durchgeführt, um ein Angebot zu schaffen, das es uns ermöglicht, Team-übergreifend zusammenzuarbeiten, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass sich der Multi-Asset-Investments-Solutions-Bereich unter Russells Führung darauf konzentrieren kann, erfolgreiche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, die durch eine skalierbare Plattform untermauert sind und es uns erlauben, das Wachstum unseres Unternehmens voranzutreiben.“

Russell Barlow, Head of Multi-Asset and Alternative Investment Solutions bei abrdn, ergänzt: „Während der strategischen Überprüfung habe ich mich darauf konzentriert, die Verantwortlichkeiten im Bereich zu spezifizieren, Ineffizienzen zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Die neue Struktur vereinfacht unsere Prozesse und ermöglicht einen besseren Vergleich von Anlagemöglichkeiten über verschiedene Assetklassen hinweg, anstatt sich auf das Research innerhalb einzelner Anlageklassen und Produkte zu konzentrieren. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Ansatz den Bedürfnissen unserer Kunden am besten gerecht wird, indem er starke Performanceergebnisse über eine relevantere Produktpalette liefert.

Ein Teil der strategischen Überprüfung war auch die Frage, wie wir unsere Produkte am besten auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden abstimmen können. Unsere Untersuchung hat dazu geführt, dass eine kleine Anzahl unserer Fonds geschlossen oder fusioniert wird. In diesem Zusammenhang planen wir unseren abrdn SICAV II– Global Absolute Return Strategies Fund (GARS) mit unserem abrdn SICAV I – Diversified Growth Fund zu verschmelzen. Diese Entscheidung spiegelt unsere Einschätzung der Kundennachfrage wider. Zudem betrachten wir die Diversified-Asset-Fonds angesichts der guten Performance über einen längeren Zeitraum sowie ihres diversifizierten Anlageuniversums inklusive z.B. börsennotierter Infrastruktur und Lizenzrechten im Musik- und Gesundheitsbereich als Schlüssel für die Entwicklung unseres Multi-Asset-Geschäfts.“ (abrdn/mc/ps)