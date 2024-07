abrdn-Wahlkommentar: Britische Aktien, Privatmärkte, geschlossene Fonds, Renten

abrdn-Exponenten kommentieren das Wahlbeben im Vereinigten Königreich.

Britische Aktien

Ben Ritchie, Leiter der Aktienmärkte entwickelter Länder bei abrdn:

«Ein überwältigender Sieg bietet die Art von Klarheit und Stabilität, die die Aktienmärkte in einer zunehmend volatilen Welt brauchen. Die wachstumsfreundliche Agenda der Labour-Partei ist entscheidend, um die Steuereinnahmen zu erzielen, die zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen erforderlich sind, wobei privates Kapital eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Investitionen spielt. Wenn die neue Regierung dies richtig anpackt, sollten Unternehmen mit signifikanter Exponierung gegenüber der britischen Wirtschaft die wahrscheinlichen Gewinner sein – ein besonderer Aufschwung für Unternehmen im FTSE 250 und FTSE Small Cap. Mit nur ein wenig mehr Geduld könnten Investoren endlich belohnt werden.

Eine wichtige Priorität für die neue Regierung sollte es sein, britische Aktien sowohl für inländische als auch internationale Investoren attraktiver zu machen. Einer der schnellsten und effektivsten Wege dies zu erreichen, besteht darin, die Stempelsteuer auf britische Aktien abzuschaffen, um Grossbritannien wettbewerbsfähiger zu machen, Sparer zu belohnen und dringend benötigte ausländische Investitionen anzuziehen.»

Private Märkte

Nalaka De Silva, Leiter der Lösungen für private Märkte bei abrdn:

«Wachstum zu erzielen, um die öffentlichen Ausgaben zu unterstützen, ist eine Schlüsselpriorität für die neue Regierung, wobei erwartet wird, dass die Planungsreform in den ersten 100 Tagen im Amt im Fokus steht.

Wir sind ermutigt zu sehen, dass die Planungsreform im Mittelpunkt der politischen Prioritäten steht und hoffen, dass dies in rasche, greifbare Reformen und Finanzierungen nicht nur kurzfristig, sondern mit einer langfristigen Vision und Stabilität mündet. Dies ist dringend erforderlich, um die tief verwurzelten Probleme in den Spar- und Rentenmärkten anzugehen. Indem der Kapitalfluss in produktive Sektoren unterstützt wird, kann der komparative Vorteil Großbritanniens aufrechterhalten werden.

Im Einklang mit den Initiativen für produktives Finanzwesen gibt es eine Rolle für die Lenkung von mehr Kapital in inländische Vermögenswerte zur Unterstützung des Wachstums. Wir glauben, dass die Stadterneuerung durch gross angelegte Immobilienprojekte, Spezialaktien (Wachstumsaktien und Risikokapital), soziale und wirtschaftliche Infrastrukturen einschließlich erneuerbarer Energieprojekte eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Wirtschaft und der Diversifizierung der Investitionen spielen. Wir möchten sehen, dass Unternehmen und Treuhänder befähigt und incentiviert werden, die Rentenvermögensallokation in ein breiteres Spektrum von Aktien und alternativen Vermögenswerten innerhalb eines angemessenen Risikorahmens zu diversifizieren. Darüber hinaus sollte die Regierung die Investment-Management-Branche dazu ermutigen, Produkte und Fahrzeuge zu entwickeln, die langfristigen Sparern Zugang zu privaten Märkten bieten.

In den ersten 100 Tagen erwarten wir die Ermöglichung solcher Kapitalallokationen durch fortgesetzte Rentenreformen, die es ermöglichen, angesammelte Leistungen mit Unternehmenssponsoren zu teilen, falls die Pläne weiterlaufen, anstatt auf eine Versicherungsübernahme umzusteigen. Wir erwarten weitere Fortschritte bei den Kostentransparenzproblemen im Investment Trust Sektor und hoffen auf mehr Anreize für langfristige Sparer.»

Geschlossene Fonds

Christian Pittard, Leiter der geschlossenen Fonds und Geschäftsführer der Unternehmensfinanzierung bei abrdn:

«Die neue Regierung muss dringend die Regeln zur Kostentransparenz reparieren, die den britischen Sektor für geschlossene Fonds zurückhalten. Es gibt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, da es die Staatskasse nichts kostet, aber das Vertrauen der Investoren und die Investitionen in Großbritannien stärkt.

Geschlossene Fonds bieten eine kritische Kapitalquelle für jene gross angelegten Immobilien-, Spezialaktien-, Infrastruktur- und erneuerbaren Energieprojekte, die, so der politische Konsens, benötigt werden, um das Wachstum der Nation anzukurbeln.

Irreführende und nicht hilfreiche Regeln zur Kostentransparenz bei Investment Trusts ersticken Investitionen in diese produktiven Bereiche und müssen sofort angegangen werden. Sie haben die Investorenstimmung so stark beeinflusst, dass die Offenlegungen sich negativ auf die Investitionsentscheidungen auswirken könnten.

Die Reform der britischen Kapitalmärkte kann nicht ohne die Lösung dieses Rätsels durchgeführt werden, da der Sektor laut der Londoner Börse etwa 36 Prozent des FTSE 250 ausmacht. Bei abrdn sind wir ausserdem der Meinung, dass die Kapitalmarktreform weiter gehen sollte und eine nationale Kultur des Sparens und Investierens fördern sollte, die noch mehr Kapital für das Wachstum unseres Wirtschaftskuchens bereitstellen würde. Die Stempelsteuer auf britische Aktien und britische Investment Trusts hat die Kapitalflüsse verzerrt und das Vereinigte Königreich im Vergleich zu internationalen Konkurrenten in eine wettbewerbsnachteilige Position gebracht, wodurch das Wirtschaftswachstum weiter behindert wird. Durch die Abschaffung dieser unfairen und verzerrenden Steuer könnte die neue Regierung grosse Fortschritte bei der Schaffung eines gesunden, wettbewerbsfähigen Investitionsumfelds machen, welches das Land dringend benötigt.»

Renten

Alastair Black, Leiter der Sparpolitik bei abrdn:

Wir waren erfreut, dass das Manifest der Labour-Partei sich verpflichtet hat, eine Überprüfung der Rentenlandschaft durchzuführen, wobei die Bedeutung sowohl besserer Rentenergebnisse als auch der Förderung von Investitionen in Grossbritannien anerkannt wird.

Die Rentenüberprüfung bietet die Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten und eine durchdachte Umsetzung unter Einbeziehung des Feedbacks aus der Branche vorzunehmen. Die aktuellen Beitragshöhen werden für die Mehrheit keine angemessenen Rentenergebnisse liefern. Wir haben zuvor gefordert, dass die Mindestniveaus für die automatische Einschreibung erheblich erhöht und idealerweise verdoppelt werden sollten, auf 16%. Die Festlegung eines klaren Fahrplans und Zeitplans zur Erhöhung auf dieses Niveau wird sowohl dazu beitragen, mehr Menschen angemessene Rentenergebnisse zu liefern, als auch die verfügbare Menge an Vermögenswerten, die in Grossbritannien investiert werden könnten, zu steigern.» (abrdn/mc)