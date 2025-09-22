Adaptyv verlässt nach seiner Startkapitalrunde in Höhe von 8 Mio Dollar die Beta-Phase

Epalinges – Adaptyv Bio hat seine Plattform für die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft eingeführt, sodass Nutzer nun schnell Proteine testen und synthetisieren können. Dieser öffentliche Start folgt auf eine Phase rascher Expansion, Branchenvalidierung und einer Anfang dieses Jahres abgeschlossenen Startkapitalfinanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar. Ace Ventures leitete die Finanzierungsrunde, an der sich bestehende und neue Investoren beteiligten.

Das in Epalinges ansässige Unternehmen Adaptyv Bio hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Designprozess für Proteine zu beschleunigen, der heute noch eine langwierige, sehr mühsame und teure Aufgabe ist, da Labors und Unternehmen nicht über die Automatisierung und Datenintegration verfügen, um wiederholbare, skalierbare Proteintests durchzuführen.

Das Startup hat ein automatisiertes Nasslabor für die schnelle experimentelle Validierung neu entwickelter Proteine entwickelt und gleichzeitig die Kosten pro Protein drastisch gesenkt. Diese Full-Stack-Plattform, die auf künstlicher Intelligenz basiert, erleichtert es Proteinentwicklern, Daten über ihre Proteine zu generieren und neue Proteine für eine Vielzahl von Anwendungen zu entwickeln, wie z. B. künstliche Antikörper, neuartige Enzyme für Forschungs- und Industrieanwendungen oder alternative Materialien. (startupticker/mc/hfu)

