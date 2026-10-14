Aevi: Was ist mit Krypto-Zahlungen passiert und was Ihre Händler wissen müssen

Paderborn – Krypto-Zahlungen sind nach dem Hype-Zyklus nicht verschwunden. Sie haben hinter den Kulissen eine praktischere Rolle gefunden, insbesondere durch die Abwicklung mit Stablecoins und grenzüberschreitende Zahlungswege.

Für Zahlungsdienstleister, Acquirer und Paytech-Unternehmen stellt sich nun die Frage, ob Kryptowährungen ein echtes Problem für Händler lösen, ohne dabei unnötige Komplexität zu verursachen.

Was ist aus den Krypto-Zahlungen geworden?

Im Jahr 2021 bedeutete die Frage eines Händlers nach Kryptowährungen nur eines: Könnten Kunden an der Kasse einen QR-Code scannen und mit Bitcoin bezahlen? Zahlungsdienstleister entwickelten ganze Roadmaps rund um diese Frage. Auf den Konferenzbühnen wurde reihenweise prognostiziert, dass Kryptowährungen innerhalb weniger Jahre neben Kreditkarten einen festen Platz einnehmen würden.

Diese Version von Krypto-Zahlungen hat sich nie wirklich durchgesetzt. Was stattdessen kam, sah ganz anders aus – und seitdem spielt Krypto im Zahlungsverkehr eine wichtige Rolle. Wir haben bereits zuvor gefragt, ob Kryptowährungen tatsächlich zum Mainstream werden; dieser Beitrag konzentriert sich speziell auf Zahlungsdienstleister (PSPs), Paytech-Unternehmen und Acquirer und erläutert, was sich geändert hat, wie Krypto-Zahlungen und Krypto-Zahlungsgateways heute tatsächlich funktionieren und welche Fragen zu klären sind, bevor Krypto-Zahlungen in den Checkout-Prozess eines Händlers integriert werden.

So sahen Krypto-Zahlungen auf dem Höhepunkt des Hypes aus

Das ursprüngliche Konzept war einfach: Kryptowährung halten, Kryptowährung ausgeben, an der Kasse bezahlen und Händlern ermöglichen, diese direkt zu akzeptieren. Keine Banken als Zwischenhändler, niedrigere Gebühren und ein Bezahlvorgang, der in jedem Land gleich ablief.

Für die Händler stellte sich immer wieder dieselbe Situation dar: dieselben drei Probleme:

Die Volatilität führte dazu, dass die Preisentwicklung zwischen dem Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden und dem Zeitpunkt, zu dem der Händler versuchte, den Betrag einzuzahlen, unvorhersehbar war. Die Kundennachfrage war geringer, als die Schlagzeilen vermuten liessen (tatsächlich zeigen unsere eigenen Untersuchungen zur Einstellung der Verbraucher in den USA und Grossbritannien nach wie vor eine deutliche Kluft zwischen der Anzahl der Menschen, die Kryptowährungen besitzen, und der Anzahl derer, die diese tatsächlich verstehen oder ausgeben möchten.) Die Bilanzierung von Kryptowährungen warf Fragen hinsichtlich der Besteuerung und der Berichterstattung auf, auf die die meisten Finanzteams keine Antwort parat hatten.

Die übergeordnete Idee hinter Krypto-Zahlungen war zwar nach wie vor sinnvoll, doch das Problem bestand darin, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen an der Kasse nur eine von vielen Möglichkeiten darstellte, diese Technologie zu nutzen. Die Blockchain-basierte Infrastruktur bot zudem die Möglichkeit, Werte zwischen verschiedenen Parteien zu transferieren, ohne auf herkömmliche Zahlungswege angewiesen zu sein – und genau diese Idee setzte sich durch.

Was versteht man heute also unter einer Krypto-Zahlung?

Im Grunde genommen läuft eine Krypto-Zahlung nach wie vor genauso ab wie bisher: Ein Kunde entscheidet sich dafür, mit einer digitalen Währung statt mit einer Karte oder per Banküberweisung zu bezahlen, und diese Zahlung wird über ein Blockchain-Netzwerk abgewickelt statt über Kartensysteme oder das Hauptbuch einer Bank. Das ist die vereinfachte Darstellung der Funktionsweise von Krypto-Zahlungen.

Was sich geändert hat, ist der Ablauf nach der Zahlung durch den Kunden. Der Händler kann entweder die Kryptowährung selbst entgegennehmen oder einen Zahlungsdienstleister nutzen, der sie vor der Abrechnung in Fiat-Währung umwandelt. Für Händler kommt dieses zweite Modell einer herkömmlichen Zahlungsabwicklung viel näher, da sie Kryptowährungen akzeptieren können, ohne den Vermögenswert selbst zu halten.

Wenn also an der Kasse „Mit Kryptowährung bezahlen“ steht, erhält der Händler möglicherweise gar keine Kryptowährung. Der Kunde bezahlt mit Kryptowährung, der Anbieter übernimmt die Umrechnung, und der Händler erhält den Auszahlungsbetrag in einer Währung, die er bereits verwendet.

Was ist ein Krypto-Zahlungsgateway und wozu dient es?

Ein Krypto-Zahlungsgateway fungiert als Vermittler zwischen der Wallet des Kunden, der Blockchain und dem üblichen Abwicklungsprozess des Händlers. Es handelt sich um die Ebene, die die Zahlung ermöglicht, ohne dass Händler zu Blockchain-Experten werden müssen.

Je nach Konfiguration übernimmt ein Krypto-Zahlungsgateway in der Regel folgende Aufgaben:

Erstellen der Zahlungsanforderung oder der Zahlungsadresse.

Überprüfung, ob die Transaktion tatsächlich in der Blockchain abgewickelt wurde.

Den Wechselkurs festlegen oder umrechnen.

Kryptowährung in Fiat-Währung umtauschen.

Die Abrechnung erfolgt auf das bestehende Bankkonto des Händlers.

Erstellung von Daten, die für die Abstimmung und Berichterstattung verwendet werden können.

So funktioniert ein Krypto-Zahlungsgateway im Grossen und Ganzen, doch PSPs sollten es dabei nicht belassen. Es ist zwar sinnvoll, den Händlern die Komplexität zu ersparen, doch das ist kein Grund, aus den Augen zu verlieren, wer verantwortlich ist, wenn etwas schiefgeht.

Wir sind näher auf die Verschlüsselung, Konsensmechanismen und biometrischen Sicherheitsstufen eingegangen, die diese Transaktionen schützen, aber kurz gesagt gilt für Zahlungsdienstleister: Machen Sie sich mit der Funktionsweise des Gateways vertraut, bevor Sie sich dafür verbürgen.

Wichtiger ist jedoch, was mit den Krypto-Zahlungssystemen passiert ist

Die Diskussion hat sich von „Bitcoin an der Kasse“ weg und hin zu etwas weniger Auffälligem, aber Nützlicherem verlagert: Krypto-Zahlungssysteme, die hinter den Kulissen laufen und eine bestimmte Aufgabe erfüllen, anstatt alles andere zu ersetzen.

Krypto-Zahlungssysteme haben in einigen spezifischen Bereichen Fuss gefasst:

Stablecoin-Abrechnung, bei der ein an eine Fiat-Währung gekoppelter Token das Problem der Volatilität beseitigt, das viele frühe Konzepte für Krypto-Zahlungen zum Scheitern gebracht hat. Grenzüberschreitende Zahlungen, bei denen das Korrespondenzbankwesen seit Jahrzehnten langsam und teuer ist, während Blockchain-Abwicklungen in einem Bruchteil der Zeit abgewickelt werden können. B2B-Zahlungsströme und Treasury-Transaktionen, bei denen Unternehmen zunehmend Stablecoins einsetzen, um Zahlungen an Lieferanten abzuwickeln und ihre Liquidität grenzüberschreitend zu verwalten, ohne tagelang auf den Eingang einer Überweisung warten zu müssen. Märkte mit eingeschränktem Zugang zu herkömmlichen Bank- oder Karteninfrastrukturen: Kryptowährungen können eine alternative Möglichkeit bieten, Werte zu transferieren, wenn der Zugang zur bestehenden Zahlungsinfrastruktur eingeschränkt ist.

Man sollte Krypto-Zahlungskanäle nicht als Alternative zu Karten, A2A und Wallets betrachten, sondern als Ergänzung dazu. Kryptowährungen werden zu einem weiteren Kanal, den ein Zahlungsdienstleister nutzen kann, wenn es zur jeweiligen Transaktion passt – und nicht zu einer Technologie, die nach einer Daseinsberechtigung sucht.

Was ändert sich für den Händler, wenn Kryptowährung als Zahlungsgrundlage dient?

Sobald Kryptowährungen Teil des Systems sind, gibt es einige praktische Aspekte, die der Händler berücksichtigen muss:

Zahlungsabwicklung: In welcher Währung erhält der Händler das Geld tatsächlich, und wie schnell geht die Gutschrift ein?

In welcher Währung erhält der Händler das Geld tatsächlich, und wie schnell geht die Gutschrift ein? Gebühren : Blockchain-Netzwerkgebühren, Gateway-Gebühren und Umrechnungskosten lassen sich nicht eins zu eins auf die Preisgestaltung bei Kartenzahlungen übertragen, sodass ein Vergleich beider Optionen nicht immer einfach ist.

: Blockchain-Netzwerkgebühren, Gateway-Gebühren und Umrechnungskosten lassen sich nicht eins zu eins auf die Preisgestaltung bei Kartenzahlungen übertragen, sodass ein Vergleich beider Optionen nicht immer einfach ist. Streitfälle : Blockchain-Transaktionen sind in der Regel unumkehrbar, daher funktioniert das bekannte Verfahren der Rückbuchung bei Kreditkartenzahlungen hier nicht ganz auf dieselbe Weise.

: Blockchain-Transaktionen sind in der Regel unumkehrbar, daher funktioniert das bekannte Verfahren der Rückbuchung bei Kreditkartenzahlungen hier nicht ganz auf dieselbe Weise. Volatilität: Erfolgt die Umrechnung sofort, wird der Händler dies möglicherweise kaum bemerken. Ist dies nicht der Fall, ist der Händler den Wertschwankungen der Kryptowährung ausgesetzt.

Streitfälle und Rückerstattungen sind ein weiterer Bereich, in dem die Blockchain und die Zahlungsprozesse von Händlern nicht immer auf dieselbe Weise funktionieren. Eine Blockchain-Transaktion mag zwar unumkehrbar sein, doch das hindert einen Händler nicht daran, einem Kunden über den üblichen geschäftlichen Prozess eine Rückerstattung zu gewähren. Die Rückerstattung muss weiterhin durch die Zahlungsabwicklung unterstützt werden – unabhängig davon, wie die ursprüngliche Zahlung abgewickelt wurde.

Was Zahlungsdienstleister vor der Einführung einer Krypto-Zahlungslösung klären sollten

Bevor Kryptowährungen in das Zahlungsangebot eines Händlers aufgenommen werden, sollten einige Fragen mit dem jeweiligen Anbieter geklärt werden:

Was erhält der Händler bei der Abrechnung tatsächlich: Kryptowährung, einen Stablecoin oder Fiat-Geld?

Wer ist für die Währungsumrechnung und die daraus resultierenden Wechselkursrisiken verantwortlich?

Welche Währungen, Blockchains und Märkte unterstützt der Anbieter eigentlich?

Wer verwahrt die Kryptowährung während der Zahlung tatsächlich, und wer ist für die Einhaltung der Vorschriften und die Überwachung der Transaktionen verantwortlich?

Wie werden Rückerstattungen und Streitfälle in der Praxis abgewickelt?

Werden Krypto-Zahlungen nahtlos in die bestehenden Abstimmungs- und Berichtsprozesse des Händlers integriert oder entsteht dadurch ein separater Verwaltungsprozess?

Und wie wirkt sich eine Änderung der Netzbedingungen oder Gebühren auf die Preisgestaltung und den Zeitplan aus?

Es geht darum, zu verstehen, was man tatsächlich hinzufügt, bevor man es hinzufügt. Eine neue Zahlungsoption hat nur dann ihre Berechtigung, wenn sie sich nahtlos in die übrige Händlerkonfiguration einfügt, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

„Wir setzen auf Kryptowährungen“ ist nur dann sinnvoll, wenn es einen Grund dafür gibt

Kryptowährungen sind nicht mehr allein deshalb eine überzeugende Zahlungsoption, weil es sich um Kryptowährungen handelt. Für Zahlungsdienstleister, Acquirer und Paytech-Unternehmen lautet die wichtigere Frage, welches konkrete Problem eine Krypto-Zahlungslösung für einen bestimmten Händler löst.

Für ein Unternehmen könnte das beispielsweise der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr sein, der früher Tage dauerte; für ein anderes gibt es möglicherweise überhaupt keinen konkreten Anwendungsfall. Die Zahlungsoptionen sollten sich danach richten, was Händler tatsächlich benötigen, und nicht danach, was auf einer Konferenz gerade im Trend liegt.

Die Unterstützung von Kryptowährungen ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal, wenn eine echte Nachfrage besteht und die Infrastruktur nahtlos dazu passt. Wenn man sie jedoch nur deshalb hinzufügt, weil ein Mitbewerber ein Krypto-Logo auf seiner Checkout-Seite hat, entsteht dadurch lediglich eine weitere Integration, die jemand warten muss.

Das ist der eigentliche Unterschied zwischen 2021 und heute. Damals lautete das Argument: „Akzeptiert Kryptowährungen, denn das wird jeder tun.“ Heute ist das Argument, das Bestand hat, enger gefasst und wesentlich sinnvoller: Akzeptiert sie dort, wo sie ein konkretes Abwicklungsproblem lösen, verzichtet darauf, wo dies nicht der Fall ist, und lasst den Zahlungsmix des Händlers selbst entscheiden – nicht den Hype-Zyklus. Aevi/mc/hfu)

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