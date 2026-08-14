Aisot Technologies: Erweiterungs-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen CHF abgeschlossen

Zürich – Die Aisot Technologies AG, ein Spin-off der ETH Zürich, das sich auf KI-gestützte Portfolioanalyse für institutionelle Anleger spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Seed-Erweiterungsfinanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen CHF abgeschlossen.

Die Finanzierungsrunde wurde von bestehenden und neuen Investoren unterstützt, darunter Family Offices und erfahrene Angel-Investoren. Als neuer Investor stösst zudem Felix Haldner hinzu, ehemaliger Partner bei der Partners Group und ehemaliger Präsident des Schweizer Fonds- und Vermögensverwalterverbands (SFAMA).

Aisot Technologies vereint quantitative Finanzanalysen, maschinelles Lernen und LLM-basierte Stimmungsanalysen von Nachrichten zu Prognose- und Entscheidungsmodellen, die für institutionelle Anleger einsetzbar sind. Die Plattform unterstützt grosse Vermögensverwalter dabei, zusätzliche Signale zu identifizieren, und ermöglicht kleineren Investmentfirmen den Zugang zu professionellen Daten, KI und quantitativer Infrastruktur für den Aufbau und die Personalisierung von Portfolios – ohne dass sie diese selbst aufbauen und betreiben müssen.

„Die Tatsache, dass unsere bestehenden Investoren uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und wir zudem erfahrene Persönlichkeiten wie Felix Haldner als neue Unterstützer gewinnen konnten, bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Stefan Klauser, Mitbegründer und CEO von Aisot Technologies. „Wir möchten Vermögensverwaltern in der Schweiz und weltweit dabei helfen, KI fundiert, transparent und wirkungsvoll in ihre Anlageprozesse zu integrieren.“

„Wir sind überzeugt, dass die Lösungen von aisot für Vermögensverwalter erhebliche Effizienzsteigerungen bewirken können, unter anderem in den Bereichen Analyse, Portfoliomanagement und Produktentwicklung. Die Modelle von aisot Technologies liefern zudem Signale für verschiedene Anlagestrategien, mit dem Ziel, zur Renditeoptimierung beizutragen“, sagt Felix Haldner. (Aisot/mc/hfu)

Aisot Technologies