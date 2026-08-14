Zerolook sammelt 1,6 Millionen Euro ein

Zug – Zerolook, ein in Zug ansässiges Startup, das eine B2B-API für die Flugsuche anbietet, gab eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro (1,5 Millionen CHF / 1,9 Millionen US-Dollar) bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von dem in London ansässigen Unternehmen Playfair angeführt, unter Beteiligung von Vento Ventures, TrueSight Ventures, Alpha Venture sowie Business Angels aus den Bereichen Technologie, Reisen und Finanzdienstleistungen.

Simone Lini, CEO und Mitbegründer von Zerolook: „Fluggesellschaften und Reisebüros werden erst bezahlt, wenn jemand bucht, aber ihre Technologieanbieter stellen ihnen die Beantwortung von Suchanfragen in Rechnung und können übermässige Suchvolumina mit Strafgebühren belegen. Bei den meisten Suchanfragen geht es jedoch darum, dass jemand eine Entscheidung trifft, und nicht darum, dass jemand bucht. Fragt man nach der günstigsten griechischen Insel im Juni, wird aus einer Frage gleich Tausende: jede Insel, jedes Datum und jede Reiseroute. Heutzutage kostet die Beantwortung vieler dieser Suchanfragen mehr, als sie einbringt. Zerolook ändert das.“

Zerolook wurde 2025 von Lini und George Hadjiyiannis gegründet. Zuvor war Lini als Leiter des Bereichs „Partnerships“ bei Google Travel tätig, wo er die OTA- und Metasuchmaschinen-Partnerschaften von Google Flights in der EMEA-Region leitete und den Bereich „Things to Do“ von Grund auf aufbaute. Vor seiner Tätigkeit bei Google gründete er Waynaut, das von Lastminute.com übernommen wurde, wo er später als Chief Commercial and Product Officer tätig war.

Hadjiyiannis war zuvor Vice President of Product bei Kayak, einer führenden Metasuchplattform für Flüge. Er verfügt über Erfahrung in den Bereichen Technik und Produktmanagement, die er bei Google, NVIDIA und eBay gesammelt hat. Bei Zerolook ist George für die Konzeption des Vorhersagemodells und der API-Infrastruktur für Partner verantwortlich.

Zerolook vertreibt eine API, die Flugrouten und Preise vorhersagt, anstatt sie zu berechnen. Dadurch können Fluggesellschaften und Reisebüros das Suchvolumen bedienen, das KI-Agenten generieren, ohne dass dabei Kosten entstehen, die dies derzeit unmöglich machen. Das Schweizer Startup gibt an, dass sein Modell, das anhand historischer Daten zu Flugpreisen, Flugplänen und Verfügbarkeiten trainiert wurde, eine prognostizierte Reiseroute und einen Preis mit einem zugehörigen Konfidenzwert liefert. Durch diese Funktion wird bisher blockierter Traffic zu Traffic, auf den ein Verkäufer reagieren kann, wodurch zusätzliche Einnahmen erschlossen werden.

„Es gibt keinen technischen Grund, warum dies ein Problem sein sollte, das die gesamte Branche behindert. Es ist das Ergebnis von Entscheidungen aus der Vergangenheit, die vor Jahrzehnten getroffen wurden; einige stammen aus etwa derselben Zeit wie die Einführung der 8-Spur-Kassette. Die Modernisierung der Infrastruktur ist längst überfällig, und genau das haben wir vor – ohne jedoch eine sofortige Umstellung der Arbeitsweise der gesamten Branche zu erfordern“, sagte George Hadjiyiannis, CTO und Mitbegründer von Zerolook.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Vorfeld erster Pilotprojekte Absichtserklärungen mit einer Gruppe von Partnern aus der Online-Reisebranche unterzeichnet hat. Mit dieser Finanzierungsrunde werden die Einführung der Zerolook-API v1 und der Aufbau eines ML-Teams in Zürich finanziert. (EU-Startups/mc/hfu)

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