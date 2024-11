alao und Twint erweitern Partnerschaft

Zürich – Die Handy- und Internetabo-Vergleichsplattform alao und der Zahlungsdienstleister Twint erweitern dem Launch des Mobile Hubs ihre Zusammenarbeit. Neu können über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zahlreiche Funktionen rund ums Handy direkt in der Twint-App verwalten – vom Abschliessen eines neuen Abos, über die Verwaltung aktiver Abos bis hin zum Trade-In-Programm.

Im Rahmen der bisherigen Partnerschaft wechseln zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer jeden Monat mit der alao-Vergleichsfunktion in der Twint-App ihr Mobilfunk oder -Internet-Abo. «Diese positive Resonanz bestätigt unsere Vision eines radikal vereinfachten Handy-Managements», erklärt Walter Salchli, Gründer und CEO von alao. «Der Mobile Hub ist der nächste logische Schritt. In der Schweiz gibt es 10,9 Millionen aktive Mobilfunkabos und 4,1 Millionen Internetabos. Der Mobile Hub kann deshalb das Leben von Millionen Menschen in der Schweiz vereinfachen.»

Ein komplett überarbeitetes Design sorgt für eine benutzerfreundlichere Oberfläche und fasst die verschiedenen Mobilfunkabos und ihre Vorteile noch besser zusammen. Neu bietet die Plattform bestehenden Nutzern die Möglichkeit, ihre aktiven Abos von allen Anbietern einzusehen, zu verlängern oder zu wechseln. Dank eines Trade-In-Programms in Zusammenarbeit mit mobileup können Nutzende den Wert ihres Smartphones berechnen lassen und anschliessend verkaufen. «In der Schweiz liegen schätzungsweise 10 Millionen Smartphones ungenutzt in Schubladen. Deshalb bieten wir direkt im Mobile Hub ein Rückkaufprogramm für alte Geräte und werden demnächst reparierte Geräte wieder verkaufen.»

Twint-Nutzer erhalten Zugang zu weiteren exklusiven Angeboten und Zusatzfunktionen. Sie können zum Beispiel die Netzabdeckung an ihrem Wohnort prüfen oder ihre Internetverbindung testen, um das für sie perfekte Abo zu finden. Ausserdem profitieren sie von Rabatten, Gratis-Aktivierung und erhalten einen Twint-Shopping-Gutschein im Wert von 30 Franken, wenn sie alao weiterempfehlen. (pd/mc/pg)