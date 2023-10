Vodafone kurz vor dem Verkauf spanischer Beteiligungen im Milliardenbereich

London – Vodafone bereitet sich auf einen bedeutenden Anteilsverkauf in Spanien vor, berichten Insider. Laut Bloomberg soll die Londoner Beteiligungsgesellschaft Zegona Communications mindestens 50 Prozent der spanischen Geschäfte übernehmen, wodurch die Sparte auf einen Wert von über 5 Milliarden Euro geschätzt wird.

Einzelheiten werden derzeit noch geklärt und eine offizielle Ankündigung erwartet, doch es besteht noch die Möglichkeit, dass der Deal platzt.

Dieser Schritt ist Teil von Vodafones Bestrebungen, in schwierigen Märkten zu konsolidieren. Im Mai verkündete das Unternehmen ihre Pläne, 11’000 Stellen zu streichen, um die finanzielle Lage zu verbessern. Besonders in Spanien kämpft Vodafone mit niedrigen Preisen und einem harten Wettbewerb. Bereits im September bestätigten Vodafone und Zegona Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit.

Vertrauen in die Zukunft von Vodafone als auch in die Wirtschaft Spaniens

Die Entscheidung von Zegona, in den spanischen Markt einzusteigen, zeigt sowohl Vertrauen in die Zukunft von Vodafone als auch in die Wirtschaft Spaniens. Derzeit ist der Telekommunikationsmarkt in Spanien in Bewegung, wie die Verschmelzung von Orange und Masmovil Ibercom zeigt.

Die Europäische Kommission muss noch eine Entscheidung über die Genehmigung dieser Fusion treffen, was für die Branche insgesamt eine wichtige Weichenstellung sein wird. Die Entscheidung der Kommission ist auch für andere Telekommunikationsunternehmen von Bedeutung, da sie Aufschluss über ihre Einstellung zu Konsolidierung im europäischen Markt geben wird.

Konsolidierung im europäischen Markt

Die Deutsche Telekom und andere Anbieter kritisieren die Entscheidungen der Europäischen Kommission in Bezug auf Konsolidierung im Telekommunikationssektor schon lange, da sie der Meinung sind, dass zu wenige Fusionen genehmigt werden und dies die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen einschränkt. Die Genehmigung der Orange-Masmovil-Fusion wird daher genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die Kommission bereit ist, einen Wandel in ihrer Politik einzuleiten und die Konsolidierung des Marktes zu unterstützen.

Für Vodafone ist die mögliche Zusammenarbeit mit Zegona eine wichtige strategische Entscheidung, um ihre Position auf dem spanischen Markt zu stärken. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Deal zustande kommt und wie die Europäische Kommission darauf reagiert. Für Investoren ist die Entwicklung auf dem spanischen Telekommunikationsmarkt auf jeden Fall ein Thema, das sie genau verfolgen sollten. (Eulerpool/mc/hfu)

Vodafone

Zegona Communications