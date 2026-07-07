Adnovum lanciert «Entrepreneur in Residence»-Programm mit Trust Valley und begrüsst Hafnova als ersten Teilnehmer

Zürich – Im Rahmen ihrer gemeinsamen Innovationsaktivitäten haben Adnovum und Trust Valley ein «Entrepreneur in Residence»-Programm gestartet. Es soll eine Brücke zwischen Innovation und Marktreife schlagen. Als erster Teilnehmer wurde das Schweizer Cybersecurity-Unternehmen Hafnova ausgewählt.

Adnovum lanciert gemeinsam mit Trust Valley, einer Initiative der EPFL Innovation Park Foundation, ein «Entrepreneur in Residence»-Programm (EiR). Das Programm soll die Zusammenarbeit zwischen Adnovum und innovativen Technologieunternehmen stärken und die Entwicklung digitaler Dienstleistungen und Cybersecurity-Services der nächsten Generation beschleunigen.

Das «Entrepreneur in Residence»-Programm bietet ausgewählten Startups sowie Unternehmerinnen und Unternehmern aus den Innovationsaktivitäten von Trust Valley wie dem Tech4Trust Accelerator Program und den Trust Village Incubators Zugang zu einem Arbeitsplatz bei Adnovum in Lausanne. Daneben erhalten sie Unterstützung und die notwendigen Ressourcen, um ihr Business weiterzuentwickeln und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten.

Plattform für Zusammenarbeit in Cybersecurity und digitaler Innovation

Das Programm schafft einen strukturierten Rahmen, in dem Startups gemeinsam mit den Expertinnen und Experten von Adnovum neue Lösungen für konkrete Anwendungsfälle entwickeln können. «Im EiR-Programm arbeiten wir eng mit innovativen Technologieunternehmen zusammen und bringen neue Ideen in reale Anwendungsfelder», sagt Stéphane Mojon, IAM-Ingenieur bei Adnovum und Mitglied des Tech4Trust Advisory Board. «Gleichzeitig unterstützen wir Startups dabei, ihre Lösungen weiterzuentwickeln und konkrete Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren.»

Hafnova als erster Teilnehmer

Das Schweizer Cybersecurity-Startup Hafnova ist der erste Teilnehmer des Programms. Das Unternehmen ist auf DNS-Sicherheit und Threat Intelligence spezialisiert. «Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen am EiR-Programm von Adnovum teilzunehmen», sagt Edouard Goupy, CEO von Hafnova. «Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Technologie mit der Expertise von Adnovum zu verbinden und konkrete Anwendungsfälle für die nächste Generation von Cybersecurity-Lösungen zu entwickeln.»

Stärkung des Schweizer und europäischen Innovationsökosystems

Mit dem EiR-Programm unterstreicht Adnovum ihr Engagement für Innovation und für die Stärkung des Schweizer und europäischen Technologieökosystems. «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Adnovum in diesem Programm», so Lennig Pedron, CEO von Trust Valley. «Es ist fantastisch, zu sehen, wie Kollaborationen wie diese aus den Innovationsinitiativen hervorgehen, die Trust Valley und seine 50+ Partner seit 2020 unterstützen.» (Adnovum/mc/ps)