Ausgezeichnetes Rating AA+ bestätigt: Die Schwyzer Kantonalbank ist eine der bestkapitalisierten Banken der Welt

Schwyz – Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat das erstklassige Rating AA+ der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) erneut bestätigt. Gemäss S&P gehören die starke Kapitalisierung, das umsichtige Risikomanagement, die führende Stellung im Heimmarkt und die solide Ertragssituation zu den hauptsächlichen Stärken der Bank.

In ihrem neuesten Ratingbericht vom 22. November 2022 attestiert S&P der SZKB weiterhin sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Sicht eine erstklassige Kreditqualität mit stabilem Ausblick (AA+/Stable/A-1+). Mit einer Gesamtkapitalquote von 23% per Ende 2021 gehört die SZKB zu den bestkapitalisierten Banken weltweit, was massgeblich zum positiven Rating beigetragen hat. Mit diesem Rating gehört die SZKB zu den bestbewerteten Banken weltweit. CEO Susanne Thellung freut sich über die erneut positive Beurteilung: «Das ausgezeichnete Rating unterstreicht die Solidität der SZKB. Von dieser Sicherheit profitieren auch unsere Kundinnen und Kunden.»

S&P erwartet, dass die SZKB ihre überlegene Marktposition im Kanton Schwyz verteidigen wird. Das Risiko einer Disruption des Geschäftsmodells, beispielsweise durch neue Fintechs, stuft S&P in naher Zukunft angesichts des loyalen Kundenstamms als relativ gering ein. Lobend erwähnt wird im Bericht auch, dass die SZKB zunehmend in Investmentfondsangebote und Private-Banking-Aktivitäten diversifiziert. (SZKB/mc/ps)

Weiterführende Information

S&P-Ratingbericht vom 22. November 2022