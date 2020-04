Ausserbörslicher Handel ZKB: Volumen nehmen zu

Marktbericht

Zürich – Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der vergangenen Woche eine Volumenzunahme verzeichnet. Insgesamt blieben die Aktivitäten aber auch in der durch Ostermontag verkürzten Woche auf bescheidenem Niveau. Der eKMU-x Index tendierte mit -0,1 Prozent marginal schwächer und schloss die Berichtsperiode auf 1’061,98 Punkten.

Das Gesamtvolumen stieg um gut 63 Prozent auf 0,74 Millionen von 0,46 Millionen Franken in der Vorwoche. Die Anzahl der Abschlüsse verbesserte sich auf 59 von 38.

Einzig zwei Titel schafften es über die Umsatzmarke von 100’000 Franken. Dabei war Cham Group volumenstärkster Titel mit gut 163’000 Franken in zehn Transaktionen. Mit einem Kursminus von 0,2 Prozent gehörte er derweil zu den drei Kursverlierern.

Precious Woods generierten fast 154’000 Franken und verzeichneten mit 13 Trades die meisten Abschlüsse in der vergangenen Handelswoche. Mit einem Plus von 8,6 Prozent standen die Aktien an dritter Position der Gewinnerliste. Der Holzverarbeiter kehrte 2019 dank eines Sondereffekts aufgrund der Aktivierung von Biomasse in die Gewinnzone zurück. Der Reingewinn erreichte gemäss der jüngst vorgelegten Jahresergebnisse 8,0 Millionen, nach einem Verlust von 1,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank um 4,2 Prozent auf 44,4 Millionen Euro.

Zu den Spitzenreitern bei den Kursgewinnern gehörten mit Flughafen Bern (+133%) und dem Schauspielhaus Zürich (+11,8%) zwei Unternehmen, die hin und wieder auf dem eKMU-X Parkett auftreten. Beide Gesellschaften wiesen laut ZKB aber breite Spreads auf, was zu grossen Kursauschlägen führte.

Auf der Gegenseite büssten unter den drei Verlierern Sitex Properties am meisten ein (-2,5%).

Ausblick

Der Entscheid des Bundes, den Lockdown zu lockern, dürfte das Handelsgeschäft wieder beleben. Ferien in der Schweiz und damit Schifffahrt, Bergbahnen und Tourismus könnten davon profitieren. In der nun laufenden Handelswoche werden weitere KMU ihre Jahresergebnisse vorlegen. (ZKB/mc/ps)

