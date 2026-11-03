avaisor sichert sich CHF 488’000 Pre-Seed Finanzierung

Davos – Das Schweizer MedTech-Startup avaisor AG hat in einer Pre-Seed-Runde Investitionszusagen über CHF 488’000 erhalten. Zu den Investoren gehören ein Syndikat von mehr als 15 führenden Chirurginnen und Chirurgen aus aller Welt, ein Family Office aus Singapur sowie ein Schweizer Business Angel.

Mit den Mitteln werden die Weiterentwicklung und die internationale Skalierung der Technologie von avaisor vorangetrieben.

Chirurgische Expertise zugänglich machen

Die chirurgische Ausbildung steht vor einer grundlegenden Herausforderung: Operationen lassen sich detailliert dokumentieren und aufzeichnen, doch die Überlegungen hinter klinischen Entscheidungen bleiben oft beim einzelnen Chirurgen. Etwa, warum sich ein erfahrener Chirurg für ein bestimmtes Vorgehen entscheidet, welche Risiken er abwägt und welche Alternativen er ausschliesst.

avaisor entwickelt eine Plattform, die dieses Wissen systematisch erfasst, strukturiert und über interaktive Wissens-Avatare zugänglich macht. Ziel ist es, dass Chirurginnen und Chirurgen von international anerkannten Spezialistinnen und Spezialisten lernen können – unabhängig von ihrem Standort.

«Ein Operationsvideo zeigt, was gemacht wurde. Das eigentliche Lernen steckt im Warum. avaisor macht diese Überlegungen allen Chirurginnen und Chirurgen zugänglich – nicht nur jenen, die im OP stehen», sagt Yabin Wu, CEO der avaisor AG.

Internationale Investoren unterstützen die nächste Entwicklungsphase

Die Beteiligung erfahrener Wirbelsäulenchirurgen unterstreicht die Relevanz des Ansatzes für die klinische Praxis. Sie begleiten die nächste Entwicklungsphase und die geplante Markteinführung.

«Das wertvollste praktische Lernen in der Chirurgie findet auf dem Gang oder beim Kaffee zwischen zwei Eingriffen statt – wenn ein Chirurg den anderen fragt, warum. Genau das möchte ich meinem Team und meinen Studierenden öfter ermöglichen, und avaisor macht es möglich», sagt Prof. Lorin Benneker, Orthopädie Sonnenhof, Sonnenhofspital Bern.

Über die chirurgische Ausbildung hinaus soll die Technologie MedTech-Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, komplexes Produkt- und Anwendungswissen effizient und praxisnah zu vermitteln. Die Mittel fliessen in die Weiterentwicklung des Produkts, die Validierung der Plattform mit ersten Nutzerinnen und Nutzern sowie in die Grundlagen für die internationale Skalierung. (avaisor/mc/hfu)