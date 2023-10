Avaloq: Hungrig nach Ertrag und Risiko – Anleger setzen vermehrt auf Finanzberater

Zürich – Laut einer neuen Studie von Avaloq, einem Anbieter von digitalen Banking-Lösungen und Vermögensverwaltungstechnologie, verlassen sich Anleger bei ihren Anlageentscheidungen zunehmend auf Fachleute wie Finanzberater.

Die Studie wurde unter 3’000 Investoren in sechs europäischen und asiatischen Märkten durchgeführt und ergab, dass mehr als die Hälfte (53%) der Anleger Branchenexperten zu Rate ziehen, wenn sie Anlageentscheidungen treffen – eine Zahl, die seit 2022 um 9 Prozentpunkte gestiegen ist. Fachleute werden am häufigsten für Anlageempfehlungen konsultiert, gefolgt von Nachrichtenartikeln (genannt von 46%, 3 Prozentpunkte mehr als 2022). Gleichzeitig wenden sich Anleger weniger häufig an Freunde und Familie, wenn es darum geht, wie und in was sie investieren sollen. Nur ein Drittel der Befragten (33%) verlässt sich auf deren Rat (gegenüber 35% im Jahr 2022).

Es ist anzunehmen, dass dieser Wandel den Bedarf nach Fachwissen widerspiegelt nach einem Jahr, das von finanzieller Unsicherheit, geopolitischen Spannungen, Energiekrisen und Unterbrechungen der Lieferkette geprägt war. Angesichts dessen nannten die Anleger zusätzliches Einkommen (50%) und Altersvorsorge (43%) als wichtigste Gründe für Investitionen. Besonders deutlich war dies bei den europäischen Investoren: Bei ihnen ist der Anteil an Privatpersonen, die Investitionen zwecks Erhöhung ihres Einkommens tätigen (51%), seit 2022 um 16 Prozentpunkte gestiegen.

Die Umfrage von Avaloq hat zudem ergeben, dass ein grösserer Prozentsatz der Anleger ihre Anlagestrategie heute als aggressiv bezeichnen würde (27% verglichen mit nur 20% im Jahr 2022). Auch dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Präferenzen der Anleger ändern und die Nachfrage nach professioneller Beratung weiter steigen wird. Der Prozentsatz der Anleger, die ihre Anlagestrategie als sehr konservativ bezeichnen (12%), ist indessen seit 2022 um 3 Prozentpunkte gesunken. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Risikobereitschaft der Anleger wächst, da sie höhere Risiken eingehen müssen, um im derzeitigen schwierigen Anlageumfeld bedeutende Gewinne zu erzielen.

Martin Greweldinger, Co-Chief Executive Officer von Avaloq, sagt: «Die Beweggründe der Anleger haben sich geändert. Ihr Wunsch nach Erträgen sowie ihre erhöhte Risikobereitschaft spiegeln die neuen Realitäten der Risiko- und Ertragsprofile in diesem volatilen wirtschaftlichen Umfeld wider. Es erstaunt nicht, dass Investoren vermehrt Finanzberater aufsuchen, um konsistente und stabile Anlagerendite zu erzielen.»

«Da das Vertrauen der Anleger in Branchenexperten zunimmt, bieten sich Vermögensverwaltern und Finanzberatern hervorragende Möglichkeiten, ihren Wert zu beweisen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und sicherzustellen, dass ihre Produkte mit den sich ändernden Präferenzen der Kunden Schritt halten, müssen Berater in Technologien investieren, die nicht nur ein nahtloses Nutzererlebnis für Anleger bieten, sondern es auch möglich machen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen und massgeschneiderte Anlagelösungen zu liefern.»