Aventron im ersten Halbjahr mit einem stabilen Umsatz

Münchenstein – Aventron hat im ersten Halbjahr 2021 544 GWh erneuerbaren Strom produziert und einen einen Gewinn von 8,3 Mio Franken erwirtschaftet. Das Produktionsportfolio erhöhte sich von 564 Megawatt in der Vorjahresperiode auf 611 Megawatt.

Insgesamt erwirtschaftete Aventron im ersten Halbjahr 2021 einen Nettoerlös aus Lieferungen von Energie von 57.9 (Vorjahr 55.3) Mio Franken, dies bei einem EBIT von 18.6 (20.5) Mio Franken. Mit ihren Kraftwerksanlagen in sechs Ländern produzierte Aventron 544 (550) GWh erneuerbare Energie, was – bedingt durch ungünstige Wind- und Regenbedingungen – unter den Erwartungen liegt. Zum Bilanzstichtag verfügt Aventron in Europa über ein Portfolio von 611 (564) Megawatt, wovon 52 Megawatt Kraftwerke im Bau sind.

Im Verhältnis zum Nettoerlös liegt die EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr leicht tiefer bei 68,3 (71,7) Prozent und ebenso die EBIT-Marge von 32,1 (38,0) Prozent. Als Halbjahres-Nettoergebnis resultieren 8,3 (10,3) Millionen Franken. Das Halbjahresergebnis pro Aktie liegt bei 0,169 (0,210) Franken pro Aktie.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die Geschäftsleitung ein Nettoerlös leicht über Vorjahr. Die aktuell sehr hohen Strommarktpreise und die Inbetriebnahme verschiedener Kraftwerke sollten dies ermöglichen. (mc/pg)

