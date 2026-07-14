BIL Suisse erneuert strategische Partnerschaft mit Avaloq zur Beschleunigung ihrer digitalen Transformation

Zürich – Die Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA («BIL Suisse») und Avaloq haben ihre langjährige Partnerschaft erneuert. In den vergangenen zehn Jahren konnte die BIL Suisse ihre betriebliche Effizienz dank der Automatisierungsfunktionen der Avaloq-Plattform kontinuierlich steigern. Die nächste Phase der Zusammenarbeit steht im Zeichen gemeinsamer Innovationen und der Weiterentwicklung kundenorientierter Dienstleistungen für den Schweizer Markt.

Die BIL Suisse ist eine Boutique-Privatbank mit einer über 40-jährigen Geschichte in der Schweiz. Sie bietet massgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Beratung, Anlagen und Kredite und betreut vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Familienunternehmen und professionelle Intermediäre in aller Welt.

Im Zuge der erneuerten Vereinbarung wird die BIL Suisse die Avaloq-Plattform auch künftig als Kernbankensystem im Software-as-a-Service-Modell (SaaS) nutzen. Das SaaS-Setup ermöglicht ein kontinuierliches Applikations- und Infrastrukturmanagement und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Dadurch kann die BIL Suisse effizient skalieren und zugleich ihre betriebliche Stabilität und regulatorische Robustheit sicherstellen.

Die offene Architektur von Avaloq schafft die Grundlage für weitere gemeinsame Innovationen, mit denen die BIL Suisse Dienste von Drittanbietern sicher integrieren kann. Dazu zählen stärkere Know-your-Customer-Prozesse (KYC), eine verbesserte Datenkonnektivität, ein effektiveres Risikomanagement sowie eine nahtlosere Datenintegration über das gesamte Ökosystem der Bank hinweg.

Zusätzlich zur Avaloq-Plattform wird die BIL Suisse weiterhin den Banking-Operations-Service von Avaloq nutzen, der ein hohes Mass an Straight-through Processing (STP) bietet. Durch die deutliche Reduktion manueller Prozessschritte steigert der Service die Effizienz im Back Office. Mit standardisierten Prozessen und integrierten Risiko- und Compliance-Kontrollen schafft der Banking-Operations-Service eine stabile Grundlage, dank der sich die BIL Suisse auf die Beratung und Betreuung ihrer Kunden sowie auf die Weiterentwicklung ihres Geschäfts konzentrieren kann.

Die Erneuerung der Partnerschaft unterstreicht das langfristige Engagement der BIL Suisse in der Schweiz sowie den Anspruch der Bank, ihre operativen Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dank der spezialisierten Plattform von Avaloq, den digitalen Interaktionsmöglichkeiten und dem umfassenden Angebot an Managed Services kann die BIL Suisse ihren Kunden über alle digitalen und persönlichen Kanäle hinweg ein durchgängig hochwertiges Erlebnis bieten, im Einklang mit ihrem Boutique-Ansatz.

Tobias Kamber, General Counsel & Chief Operating Officer der BIL Suisse, kommentiert: «Die BIL Suisse ist seit über 40 Jahren im Schweizer Markt tätig und steht für massgeschneiderte Dienstleistungen und einen Boutique-Ansatz, der vom Unternehmergeist unserer Mitarbeitenden geprägt ist. Avaloq ist ein wichtiger Partner auf unserem Weg und stellt die Technologie bereit, die unsere Front-, Middle- und Back-Office-Abläufe effizienter und schlanker gestaltet. Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit Avaloq sehr. Sie spielt eine zentrale Rolle in unserer digitalen Transformation und hilft uns, unseren Kunden das nahtlose und hochwertige Erlebnis zu bieten, das sie erwarten.»

Christian Haux, Managing Director für die Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, ergänzt: «Die Erneuerung knüpft an eine Partnerschaft an, die die Geschäftstätigkeit der BIL Suisse über viele Jahre hinweg gestärkt hat. Wir werden auch künftig eng mit der BIL Suisse zusammenarbeiten, um die digitale Transformation der Bank weiter voranzutreiben, den Automatisierungsgrad zu erhöhen und ein hochwertiges Kundenerlebnis zu ermöglichen. Wir danken der BIL Suisse für das anhaltende Vertrauen und freuen uns darauf, die Bank weiterhin mit unserer Core-Banking-Plattform und unseren Banking-Operations-Services zu unterstützen.» (Avaloq/mc/ps)