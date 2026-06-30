Sygnum Europe nutzt globale Bankplattform und Produkte, um EU-Marktzugang auszuweiten

Zürich – Die Digital-Asset-Banking-Gruppe Sygnum nutzt ihre Bankplattform, Produkte und operative Erfahrungen in der Schweiz, in Singapur und dem Nahen Osten, um ihre EU-Kundenbasis über eine CASP-Autorisierung für ihre Tochtergesellschaft Sygnum Europe zu erweitern. Mit dem Ende der MiCAR-Übergangsphase wechselt Sygnum Europe reibungslos in den Betriebsmodus unter dem neuen Regulierungsrahmen in Liechtenstein. Unterstützt von Sygnum als regulierte Bank, positioniert sich Sygnum Europe als vertrauenswürdiger Partner in EU/EWR für vermögende Privatpersonen, institutionelle Investoren und Banken.

Die globale Plattform von Sygnum beschleunigt die Durchdringung des EU-Marktes

Europa ist einer der Heimatmärkte von Sygnum und eine zentrale Säule seiner strategischen Wachstumspläne. Die Zulassung von Sygnum Europe als Kryptowerte-Dienstleister (CASP) nach der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein soll Sygnums derzeitige EU-Marktdurchdringung erheblich ausweiten. Der zentrale Standort des Büros in Liechtenstein bietet Sygnum eine natürliche Tür zu den grössten EU-Volkswirtschaften in einem der weltweit führenden regionalen Märkte für digitale Vermögenswerte.

In Kombination mit Sygnums globaler Bankplattform – die regulierte Bankinfrastruktur, innovative digitale Vermögensprodukte und operatives Fachwissen aus der Schweiz, Singapur und dem Nahen Osten integriert – eröffnet die Zulassung die nächste Wachstumsphase von Sygnum in Europa. Ausserdem erweitert es die Reichweite der einsatzbereiten Bank-to-Bank-Plattform von Sygnum, wodurch EU-Banken eine schnellere Markteinführungszeit und eine grössere Flexibilität beim Start neuer digitaler Vermögensdienste erhalten.

«Da traditionelle und digitale Finanzen zunehmend konvergieren, wird Vertrauen Europas wertvollste Währung bleiben. Der direkte Zugang zum europäischen Markt, ermöglicht durch unsere globale Bankplattform, wird uns helfen, vertrauenswürdige, sichere Dienstleistungen von Sygnum mehr Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen», sagt Simon Schneider, CEO von Sygnum Europe. «Ich bin stolz darauf, das Sygnum Europe-Team in Liechtenstein zu leiten, einem Land, das für seinen zukunftsorientierten Ansatz in der finanziellen Innovation bekannt ist.»

Bank-Grade Zugang und Rendite für vermögende Privatpersonen

Eines der von Sygnum Europe im EU-Raum avisierten Segmente ist die Gruppe der vermögenden Privatkunden (HNWI) im achtstelligen Bereich, in der die Nachfrage nach anspruchsvollen Anlagen in digitalen Vermögenswerten weiterwächst. Über ihre integrierten Konten können sie Fiat-Gelder digitale Vermögenswerte und USDC übertragen und eine Reihe führender digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin, die in regulierter, institutioneller Verwahrung sicher aufbewahrt werden, handeln. Über diese Kerndienstleistungen hinaus können HNWIs auch auf eine Reihe innovativer Asset-Management-Produkte zugreifen, darunter den Sygnum Crypto Yield Fund.

Off-Exchange-Verwahrung für institutionelle Investoren

Protect, die Off-Exchange-Verwahrungsplattform von Sygnum, wird europäischen institutionellen Händlern wie Hedgefonds, Vermögensverwaltern und Eigenhandelsfirmen angeboten. Da Handel und Verwahrung vollständig voneinander getrennt sind, entfällt die Notwendigkeit, Handelsplätze im Voraus zu finanzieren, wodurch das Ausfallrisiko von Kryptobörsen verringert wird. Die ausserbilanzielle Verwahrung der digitalen Vermögenswerte von Kunden in der Verwahrungsinfrastruktur von Sygnum, die den Standards des Bankensektors entspricht, bietet institutionellen Anlegern die zusätzliche Sicherheit, die sie in schnelllebigen Märkten benötigen.

Das Bank-to-Bank-Netzwerk beschleunigt die Einführung von digitalen Vermögenswerten für Banken

Im Gegensatz zu vielen Anbietern, die erst kürzlich eine MiCAR-Erlaubnis erhalten haben, verbindet Sygnum Europe seine Lizenz mit der bewährten globalen Banking-Plattform der Gruppe und einer einsatzbereiten Bank-to-Bank-Infrastruktur. Die meisten der über 5.000 Banken in Europa bieten noch keine digitalen Vermögenswerte an, da der Aufbau und die Wartung der notwendigen Infrastruktur mit hohen Kosten, Fachwissen und Ressourcen verbunden ist. Durch die Nutzung der Erfahrung von Sygnum können EU-Banken bei der Einführung regulierter Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte Risiken, Markteintrittszeiten und Kapitalanforderungen reduzieren. Sygnum ermöglicht über 25+ Partnerbanken, darunter PostFinance, Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögensdienste für mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung, und ist auf dem besten Weg, gemessen an der Kundenreichweite 2027 eines der grössten regulierten Bank-to-Bank-Netzwerke für digitale Vermögenswerte in Europa zu werden.

Voraussetzungen für weitreichende Auswirkungen auf dem Markt schaffen

Der Markteintritt in der EU stellt einen der nächsten Wachstumsbereiche von Sygnum dar und baut auf der Dynamik in den Bereichen Sygnum Protect Off-Exchange-Verwahrung, Vermögensverwaltung und Lombard-Krediten auf. Die verstärkte Führungsriege treibt das Wachstum durch strategische Partnerschaften, Unternehmensentwicklung und die Weiterentwicklung des Krypto-TradFi-Angebots von Sygnum voran.

Thomas Eichenberger, Chief Strategy Officer und stellvertretender Group CEO von Sygnum, sagt: «MiCAR bildet die Grundlage für das nächste Kapitel von Sygnum im Bereich «Future Finance» in Europa. Diese Lizenz ermöglicht es Sygnum die einsatzbereite, regulierte Verwahrungsplattform EU-weit auszubauen – in einer Region, die eines der weltweit grössten und vielfältigsten Ökosysteme für digitale Vermögenswerte beherbergt. Wir freuen uns darauf, die Sygnum-DNA unserer wachsenden Kundengemeinschaft in ganz Europa auszuweiten.»

Das innovationsgetriebene Wachstum von Sygnum wird durch die Einführung von KI-Anwendungen unterstützt, die die gesamtwirtschaftliche Effizienz verbessert und zu branchenführenden Initiativen geführt hat. Sygnum war die erste regulierte Schweizer Bank, die Live-KI-gesteuerte Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchgeführt hat dabei einen Human-in-the-Loop-Ansatz nutzte, der menschliche Entscheidungsfindung optimiert und die Kundenbeziehungen verbessert.

Am 11. Juni 2026 wurde Sygnum vom Magazin «Fortune» in dessen erstem globalen Ranking als «Crypto Innovator» ausgezeichnet. Die weltweit tätige Digital Asset Banking Gruppe wurde als eines von 30 Unternehmen weltweit anerkannt, die durch bahnbrechende Technologien die Zukunft der Blockchain und digitaler Vermögenswerte gestalten. (Sygnum/mc/ps)