Michael Bächtiger neuer Leiter der Region Ausserschwyz der Schwyzer Kantonalbank

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) gibt die Ernennung von Michael Bächtiger zum Leiter der Region Ausserschwyz bekannt. Bächtiger, ein erfahrener Banker mit fundierter Führungserfahrung, tritt die Stelle am 1. September 2025 an.

Der 35-jährige Benkner Michael Bächtiger bringt ein tiefgreifendes Verständnis für die Anforderungen und Wünsche der Kunden in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge mit. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Banklehre, welche er seitdem kontinuierlich um seine Expertise in verschiedenen Führungspositionen erweitert hat. Zuletzt war er als Marktgebietsleiter Privatkunden bei der UBS für die Bezirke March, Einsiedeln und Höfe sowie die Märkte von Glarus bis Adliswil verantwortlich.

Der eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF wird bei der SZKB ein Team von rund 80 Mitarbeitenden führen und für die SZKB-Standorte Altendorf, Lachen, Pfäffikon, Reichenburg, Schindellegi, Siebnen, Tuggen, Wangen und Wollerau verantwortlich sein.

Daniel Bregenzer, der ad interim beide Regionen geführt hat, wird sich per 1. September 2025 auf die Führung der Region Innerschwyz konzentrieren. (SZKB/mc/hfu)