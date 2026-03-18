SZKB publiziert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 publiziert. Die Berichte sind ab 18. März 2026 online auf der Webseite der SZKB sowie als PDF-Download verfügbar.

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht, Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die Jahresrechnung 2025 der SZKB. Er stellt die wirtschaftliche Lage der Bank dar. Die Jahresrechnung umfasst insbesondere Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung sowie den Eigenkapitalnachweis.

Der Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet die Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange nach Art. 964a ff des Schweizer Obligationenrechts (OR) und wurde in Übereinstimmung mit den Global Reporting Initiative (GRI)-Standards erstellt. Die Klimaberichterstattung der SZKB folgt den Anforderungen der Schweizer Gesetzgebung (nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964a ff. OR) und der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Offenlegungspflichten der Banken und Wertpapierhäuser (OffV-FINMA). Der Nachhaltigkeitsbericht liefert zusammen mit dem Geschäftsbericht ein umfassendes Bild der finanziellen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen der Geschäftstätigkeit der SZKB.

56 Millionen Gewinnablieferung an den Kanton

Zuständig für die Genehmigung der Berichte ist der Kantonsrat des Kantons Schwyz. Dieser wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 15. April 2026 über die Verabschiedung der Berichte und die Gewinnverwendung entscheiden. Basierend auf dem Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank sieht der Gewinnverwendungsantrag eine Gesamtablieferung von CHF 56.4 Mio. an den Kanton vor.

Als Download verfügbar

Aufgrund unseres Engagements für Nachhaltigkeit und der schwindenden Nachfrage nach physischen Geschäftsberichten verzichtet die SZKB künftig auf den Versand gedruckter Berichte. Die Online-Versionen der Berichte können ab sofort auf der Webseite der SZKB unter www.szkb.ch/berichte abgerufen und heruntergeladen werden. (SZKB/mc/hfu)