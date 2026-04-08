Banque Cramer ernennt Fabian Käslin zum CEO

Genf – Die Banque Cramer & Cie hat Fabian Käslin per 1. April 2026 zum neuen Chef ernannt. Käslin war im vergangenen Jahr zur Bank gestossen und hatte bis zuletzt die Leitung des Private Bankings inne.

Der neue CEO sei innerhalb der Bank «bestens verankert», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Zudem verfüge er über «umfassende Erfahrung» aus früheren Führungsfunktionen bei Schweizer und europäischen Banken. Vor seiner Tätigkeit bei der Genfer Bank war er zuletzt CEO der Banque Havilland (Liechtenstein) AG.

Der bisherige CEO ad interim Jérôme Savioz bleibt derweil CFO und COO der Banque Cramer. Er soll sich den Angaben zufolge insbesondere auf die Digitalisierung und Automatisierung von IT und Prozessen konzentrieren.

Zugleich erweitert Placido Albanese, bisher Leiter Investment Services und Mitglied der Geschäftsleitung, seinen Verantwortungsbereich. Er übernimmt zusätzlich die Leitung des Private Banking. (awp/mc/ps)

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