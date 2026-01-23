BB Biotech erzielt 2025 dank starkem Schlussquartal Gewinn

Schaffhausen – Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat das vergangene Geschäftsjahr 2025 dank eines starken Schlussspurts mit einem Gewinn abgeschlossen. Den Aktionären will die Gesellschaft eine höhere Dividende zahlen.

So weist die Gesellschaft für 2025 auf Basis ungeprüfter Zahlen einen Gewinn von 578 Millionen Franken aus, nach einem Gewinn von 76 Millionen im Jahr 2024, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Hierzu steuerte alleine das vierte Quartal 472 Millionen bei.

Der Innere Wert stieg den Angaben zufolge um knapp 27 Prozent in Franken, um 28 Prozent in Euro und um knapp 45 Prozent in US-Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens kletterte im vergangenen Jahr um gute 34 Prozent in Franken, um 37 Prozent in Euro und um annähernd 54 Prozent in US-Dollar. Das Jahr 2025 beendete die BB Biotech-Aktie mit einem Abschlag auf den NAV von knapp 11 Prozent in Franken.

Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung am 19. März 2026 eine Dividende von 2,25 (VJ 1,80) Franken je Aktie vorschlagen. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 5 Prozent.

Den vollständigen Jahresbericht mit geprüften Geschäftszahlen legt BB Biotech am 20. Februar vor. (awp/mc/pg)