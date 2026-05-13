HBM steigert Jahresgewinn kräftig und erhöht Dividende

Zug – Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Davon sollen auch die Aktionäre in Form einer erhöhten Dividende profitieren. Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich.

HBM erzielte laut Mitteilug vom Mittwoch einen Gewinn von 272 Millionen Franken nach nur knapp 19 Millionen im Jahr davor. Der Nettoinventarwert pro Aktie stieg um 17,2 Prozent, der Aktienkurs um 28,5 Prozent. Dabei wurde die Wertentwicklung durch die starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Investitionswährungen allerdings um etwas mehr als 10 Prozent geschmälert.

Deutlich verbesserte Marktstimmung

Grundsätzlich habe sich die Marktstimmung im globalen Biotechnologiesektor im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Vor allem ab der zweiten Jahreshälfte 2025 habe eine Trendwende eingesetzt, die eine längere Phase hoher Zinsen, geringer Risikobereitschaft und zurückhaltender Finanzierungen beendet habe. «Diese Wiederbelebung der Übernahmeaktivitäten, die weiterhin solide operative Entwicklung der privaten Beteiligungen und die Erholung der Bewertungen kotierter Unternehmen beflügelte die Performance des Portfolios», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die privaten Portfoliounternehmen steuerten gemäss den Angaben 123 Millionen Franken zum Ergebnis bei, die öffentlichen Beteiligungen 194 Millionen. Gerade bei den kotierten hätten sich neben der verbesserten Marktstimmung mehrere Übernahmen wertsteigernd ausgewirkt. Dies sei ein Beleg für die erfolgreiche Positionierung des HBM-Portfolios mit dem Fokus auf innovative Therapieansätze.

Anlagevermögen breit gestreut

Derweil ist das Anlagevermögen weiterhin breit diversifiziert: Der Anteil privater Unternehmen stieg leicht auf 34 Prozent des Gesamtvermögens, börsenkotierte Unternehmen machen aktuell 45 Prozent aus, davon 19 Prozent ehemals private Beteiligungen. Der Anteil der Fonds beträgt 7 Prozent, der Anteil der flüssigen Mittel 10 Prozent, und die übrigen Vermögenswerte umfassen 4 Prozent.

Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 9,00 Franken je Aktie vor, was einer Rendite von 4 Prozent entspricht. Im vergangenen Jahr hatte es eine Barausschüttung von 7,50 Franken pro Aktie gegeben.

Für das laufende Jahr erwartet HBM ein weiterhin unterstützendes Marktumfeld und sieht Wertsteigerungspotenzial durch klinische Fortschritte und Akquisitionen. (awp/mc/pg)