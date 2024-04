BEKB erleichtert mit digitaler Plattform von honestmonday den Weg in die Selbstständigkeit

Bern – Die Berner Kantonalbank AG (BEKB) unterstützt honestmonday – ein Startup, das mit seiner digitalen Plattform das Unternehmertum vereinfachen will – seit 2022 als Finanzpartnerin. Ab sofort ist das Kernprodukt des Startups, ein standardisierter digitaler Businessplan mit KI-Unterstützung, bei der BEKB erhältlich. Damit erleichtert und fördert die BEKB den Weg in die Selbstständigkeit.

Die BEKB will die Innovationskraft fördern und zusammen mit Partnern ein Ökosystem mit zukunftsfähigen Gesamtlösungen für ihre Kundinnen und Kunden, aber auch für Jungunternehmen und Startups entwickeln. Dazu gehört die Förderung und Unterstützung von Jungunternehmen und Startups. So ist die BEKB 2022 eine Partnerschaft mit der honestmonday AG eingegangen und hat sich an der Unternehmung beteiligt. Heute lanciert sie als erste Bank den rollenden, digitalen Businessplan mit KI-Begleitung. Mit dem Businessplan von honestmonday wird die Geschäftsidee geschärft, gleichzeitig deren Finanzierung und Weiterentwicklung geplant und der Weg in die Selbstständigkeit erleichtert.

Die Plattform bietet einen intuitiven, strukturierten und standardisierten Prozess zur Erstellung eines Businessplans. KIM (eine Persönlichkeit basierend auf künstlicher Intelligenz) berät bei der Erfassung wichtiger Elemente, wie zum Beispiel der Vision, validiert die Geschäftsidee und prüft deren Marktpotenzial. Dank der integrierten Liquiditätsplanung kann der Finanzierungsbedarf einfach eruiert werden. Schritt für Schritt führt KIM durch die sechs Dimensionen des Businessplans. Dieser soll mit dem Unternehmen wachsen. Darüber hinaus bringt die Plattform Startups und Jungunternehmen mit potenziellen Geldgebern zusammen. Von dieser Standardisierung profitieren zukünftig auch weitere Partner aus dem Ökosystem. Zudem steht den potenziellen Geldgebern die Plattform zur Identifikation von Jungunternehmen und deren Reifegrad zur Verfügung. (BEKB/mc/pg)

