Bellevue Asset Management gewinnt erfahrenen Vertriebsexperten

Zürich – Seit dem 1. Juli 2026 verstärkt Michael Jöhr als Senior Sales Schweiz und Österreich das Team von Bellevue Asset Management.

Mit Michael Jöhr gewinnt Bellevue einen ausgewiesenen Vertriebsspezialisten mit langjähriger Erfahrung im Schweizer und internationalen Asset Management-Geschäft. Die Verstärkung erfolgt im Rahmen der Weiterentwicklung der globalen Vertriebsstruktur unter der Leitung von Florin Boetschi, der Anfang 2026 die Funktion des Global Head of Distribution übernommen hat. Bereits im April wurde Livia Zanini zur Head of Sales Switzerland ernannt, an die Michael Jöhr berichtet.

Michael Jöhr verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsdistribution und im Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Zuletzt verantwortete er als Head of Sales DACH bei Exane Asset Management die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in den deutschsprachigen Märkten. Davor war er unter anderem in leitenden Funktionen bei Eleva Capital, Janus Henderson und J. Safra Sarasin tätig.

In seiner neuen Funktion wird Michael Jöhr den weiteren Ausbau der Marktpräsenz von Bellevue unterstützen und die Beziehungen zu institutionellen Investoren, Intermediären und Vertriebspartnern in der Schweiz und Österreich vertiefen.

Livia Zanini kommentiert: «Mit Michael gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten mit einem hervorragenden Netzwerk und einer langjährigen Erfolgsbilanz. Seine Erfahrung und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere Wachstumsambitionen in den Kernmärkten weiter voranzutreiben.»

Michael Jöhr ergänzt: «Bellevue verfügt über eine klare Positionierung und ausgewiesene Anlagekompetenz in attraktiven Marktsegmenten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Kundenbasis weiter auszubauen und die Sichtbarkeit unserer Anlagelösungen in den relevanten Märkten zu stärken.» (Bellevue/mc/ps)