Bellevue regelt Nachfolge bei Strategien Medtech & Services und Digital Health

Zürich – Bellevue Asset Management regelt frühzeitig die Nachfolge für die Strategien Medtech & Services und Digital Health. Im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolgelösung übernimmt Catharina Claes Anfang 2027 als Portfolio Managerin zusätzliche Verantwortung für beide Strategien. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien weiterhin als Lead Portfolio Manager. Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben und das Team ab 2027 als Advisor unterstützen.

Catharina Claes ist seit über drei Jahren Senior Analystin im Healthcare Funds & Mandates Team von Bellevue und verfügt über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Medizintechnik, Healthcare Services und Digital Health. Während dieser Zeit war sie eng in den Investmentprozess der Strategien Medtech & Services und Digital Health eingebunden. Zuvor war sie mehrere Jahre als Aktienanalystin in London tätig. In ihrer neuen Funktion wird sie ihre Erfahrung und Branchenkenntnisse in die Weiterführung der beiden Strategien einbringen.

Die langfristig vorbereitete Nachfolgelösung stellt Kontinuität im Portfolio Management sicher. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien wie bisher als Lead Portfolio Manager. Investmentprozess, Anlagephilosophie und Kundenbetreuung bleiben unverändert.

Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben. Gemeinsam mit Marcel Fritsch hat er die beiden Strategien über viele Jahre massgeblich mitgestaltet und durch unterschiedliche Marktphasen begleitet. Er bleibt mit Bellevue als Advisor verbunden und wird das Team auch in Zukunft mit seiner Erfahrung und seinem Branchenwissen unterstützen.

Zudem plant Bellevue, das Healthcare Funds & Mandates Team mit einer erfahrenen Investment-Persönlichkeit mit ausgewiesener Medtech-Expertise zu ergänzen.

Marcel Fritsch, Head Healthcare Funds & Mandates und Lead Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management, kommentiert: «Mit Catharina Claes übernimmt eine ausgewiesene Healthcare-Spezialistin aus den eigenen Reihen zusätzliche Verantwortung im Portfolio Management. Sie ist seit Jahren ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Gemeinsam werden wir unsere Strategien auf Basis unseres bewährten Investmentprozesses erfolgreich weiterführen und neue Chancen für unsere Kunden nutzen. Ich freue mich zudem, dass wir auch künftig auf die Erfahrung und den Rat von Stefan Blum zählen dürfen.»

Stefan Blum kommentiert: «Es war mir eine grosse Freude, die Strategien gemeinsam mit Marcel Fritsch und dem gesamten Team über viele Jahre mitzugestalten. Mit Catharina Claes übernimmt eine hervorragend qualifizierte Kollegin zusätzliche Verantwortung. Ich freue mich, Bellevue auch künftig als Advisor verbunden zu bleiben.»

Catharina Claes ergänzt: «Innovation, demografischer Wandel und der steigende Bedarf an effizienter Gesundheitsversorgung bieten langfristig attraktive Investmentchancen. Ich freue mich darauf, diese gemeinsam mit Marcel Fritsch und dem gesamten Team für unsere Kunden zu nutzen.» (Bellevue)