Bellevue: Europas Small & Mid Caps – Intakte Chancen in einer neuen Investitionsära

Europäische Small und Mid Caps haben seit Jahresbeginn bis zum 20. September 2026 rund 8% zugelegt. Trotz der belastenden Situation im Iran entwickelten sie sich damit erfreulich und im Einklang mit den europäischen Leitindizes. Der Anstieg des Ölpreises auf über 100 Dollar führte seit August zu einer leichten Marktkorrektur, die wir angesichts der überzeugenden Rahmenbedingungen als Chance betrachten.

von Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments, Bellevue Asset Management

Gesunde Margen und ein solides Gewinnwachstum prägten die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Seit Jahresbeginn wurden die Gewinnerwartungen für europäische Unternehmen um rund 6% angehoben. Für 2026 wird nun ein Wachstum von 14% erwartet, deutlich mehr als im langfristigen Durchschnitt. Mit Ausnahme der Automobilbranche und des Nicht-Basiskonsumgütersektors verzeichneten alle Sektoren eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Auch die europäischen Konjunkturdaten überraschten positiv. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verbessern sich, die wirtschaftliche Aktivität bleibt robust. Zudem wurden die BIP-Wachstumsprognosen für die Eurozone und Deutschland angehoben. Das sind gute Voraussetzungen für die im Oktober beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal – insbesondere für europäische Small und Mid Caps.

Der CapEx-Superzyklus

Europa steht am Beginn eines langfristigen Investitionszyklus. KI, Energiesicherheit und geopolitische Neuausrichtungen treiben private und öffentliche Investitionen an. Das Small- und Mid-Cap-Segment mit seinen zahlreichen spezialisierten Unternehmen dürfte davon besonders profitieren.

Für Anleger sind folgende Punkte entscheidend:

KI-Investitionen reichen weit über den Technologiesektor hinaus. Der steigende Energiebedarf und der notwendige Infrastrukturausbau schaffen Chancen für weniger offensichtliche Profiteure.

Das neue Marktregime ist geprägt von höheren Realzinsen, stärkerer Volatilität und zunehmenden staatlichen Eingriffen. Die Rückverlagerung von Lieferketten und Investitionen in die Infrastruktur erhöhen zugleich Kapitalintensität und Finanzierungskosten.

Angesichts der Marktkonzentration, insbesondere im weitläufigen KI-Ökosystem, sind aktive Aktienselektion, ausgewogene Diversifikation und konsequente Bewertungsdisziplin zentral.

Europäische Industrie- und Technologieunternehmen sowie Sachwerte aus der «Old Economy» dürften profitieren.

Industrieunternehmen im Fokus

Industriewerte machen rund 30% des europäischen Small- und Mid-Cap-Segments aus. Sie profitieren sowohl vom verbesserten Konjunkturumfeld als auch von strukturellen Trends wie Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Energieeffizienz, industrieller Automatisierung und der Rückverlagerung von Produktionskapazitäten.

Die daraus entstehende Nachfrage begünstigt hoch spezialisierte Unternehmen, die in ihren Nischen führend sind, über Preissetzungsmacht verfügen und Wachstumsperspektiven über einzelne Konjunkturzyklen hinaus besitzen. Andritz, Nexans und Nordex profitieren beispielsweise von der steigenden Nachfrage in spezialisierten Endmärkten wie Wasserkraft, Kabelsystemen und Onshore-Windenergie.

Klare Anlagephilosophie und langfristiger Leistungsausweis

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds konzentriert sich auf europäische Small und Mid Caps, insbesondere auf eigentümergeführte Unternehmen. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 2000 meist weniger analysierte Titel.

Investiert wird nur, wenn ein Unternehmen mit einem deutlichen Abschlag auf den ermittelten inneren Wert gehandelt wird. Das schafft Kurspotenzial und eine Sicherheitsmarge. Der Ansatz ist stilunabhängig und umfasst Value-, GARP- und Wachstumsunternehmen, sofern deren Fundamentaldaten den Preis rechtfertigen.

In seinem 15-jährigen Bestehen erzielte der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds eine annualisierte Nettorendite von 11.7% und übertraf damit sowohl seine Small- und Mid-Cap-Benchmark als auch den STOXX Europe 600 Total Return Index. (Bellvue/mc)