Bellevue lanciert ersten aktiv verwalteten ETF – Fokus liegt auf Gesundheitsaktien

Zürich – Mit dem Bellevue Healthcare ETF eröffnet Bellevue Asset Management ein neues Kapitel: Erstmals wird die umfassende Healthcare-Expertise des Hauses in einem aktiv verwalteten UCITS ETF gebündelt. Das Produkt kombiniert einen aktiven Portfoliomanagement-Ansatz mit den Vorteilen eines börsengehandelten Formats – transparent, effizient und flexibel.

Das Gesundheitswesen ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden und widerstandsfähigsten Sektoren, getrieben durch den demografischen Wandel, die steigende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und kontinuierliche Innovationen. Bereits heute entfallen über 10% des globalen BIP und 17% des US-BIP auf Gesundheitsausgaben (Quelle: WHO). Reine Indexstrategien werden in diesem Sektor jedoch häufig von Mega Caps dominiert, sodass ein grosser Teil des Wachstumspotenzials ungenutzt bleibt. Zudem unterstreicht die hohe Streuung der Renditen im MSCI World Healthcare Index im Jahr 2024 – mit der besten Aktie bei +131% und der schwächsten bei –58 % – die Relevanz einer aktiven Auswahl1).

Genau hier setzt Bellevue an: Auf Basis klarer Überzeugungen («High Conviction») wird gezielt in jene Unternehmen investiert, die über starke Fundamentaldaten und attraktive Bewertung verfügen. Eigene, tiefgehende Analysen abseits gängiger Informationsquellen und klare, zeitlich absehbare Kurskatalysatoren tragen zur Schärfung der Investmentüberzeugung bei.

Das Anlageuniversum basiert auf dem MSCI World Healthcare Index, der weltweit rund 130 bis 140 Unternehmen umfasst, wobei der Bellevue Healthcare ETF in 50 bis 100 Titel investiert – mit dem Ziel, den Index nachhaltig zu übertreffen. Die UCITS-konforme Portfoliokonstruktion basiert auf einer Bottom-up-Fundamentalanalyse mit dem Ziel, die attraktivsten Unternehmen zu identifizieren. Daraus ergeben sich gezielte Über- oder Untergewichtungen gegenüber dem Vergleichsindex2).

Bellevue zählt seit der Gründung 1993 zu den Pionieren im Bereich Healthcare-Investments. Der Bellevue Healthcare ETF wird von Marcel Fritsch und Dr. Terence McManus gemeinsam verwaltet, die beide über umfassende Investmenterfahrung im Gesundheitssektor verfügen. Unterstützt werden sie vom eingespielten Healthcare-Team von Bellevue.

Der Bellevue Healthcare ETF ist an der SIX Swiss Exchange (CHF, USD) sowie an der Deutschen Börse Xetra (EUR) gelistet. Der Handel beginnt am 18. September 2025 an der SIX und am 19. September 2025 an der Xetra. Die Produktzulassung gilt aktuell für die Schweiz und Deutschland; weitere Länderzulassungen sind in Ausarbeitung. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0.55%.

Bellevue arbeitet mit Waystone zusammen, einem führenden Anbieter von Spezialdienstleistungen für die globale Asset-Management-Industrie. Die White-Label-ETF-Plattform von Waystone bietet umfassende Unterstützung von der Aufsetzung bis zur Distribution und hat bereits zahlreiche grosse ETF-Anbieter beim Eintritt in den europäischen Markt begleitet. Waystone verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung differenzierter Strategien in der Region.

Markus Peter, CEO Bellevue Asset Management, kommentiert: «Die Komplexität und Dynamik des Gesundheitsmarkts erfordert fundierte Expertise in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Genau hier liegt unsere Stärke – und der Vorteil für Investoren. Mit dem neuen aktiven ETF bieten wir eine zeitgemässe Antwort auf aktuelle Anlegerbedürfnisse: Transparenz, Handelbarkeit und Effizienz kombiniert mit den Stärken aktiven Managements.»

Paul Heffernan, CEO Waystone ETFs, kommentiert: «Der europäische ETF-Markt befindet sich in einem rasanten Wandel, wobei aktive Strategien zunehmend zu einem wesentlichen Wachstumstreiber für Asset Manager werden. Unsere Plattform ist speziell darauf ausgelegt, eine skalierbare und flexible Lösung zu bieten. So ermöglichen wir innovativen Partnern wie Bellevue, ihre differenzierte Expertise nahtlos in den ETF-Bereich einzubringen – ohne den Aufwand, eigene Infrastrukturen von Grund auf aufbauen zu müssen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, individuelle Investmentansätze zu fördern und ihre Reichweite im europäischen Markt zu vergrössern.»

Mehr dazu finden Sie hier: www.bellevue.ch/healthcare-etf (Bellevue Asset Management/mc/ps)