Robeco erweitert Angebot an Anleihen-ETFs

Rotterdam – Robeco hat heute mit der Einführung von zwei neuen aktiv verwalteten quantitativen Strategien die Erweiterung seines Angebots an Anleihen-ETFs bekannt gegeben: Robeco Dynamic High Yield und Robeco 3D Enhanced Index Credits, die jeweils in einer globalen und einer europäischen Version zur Verfügung stehen. Die neuen aktiven ETFs sind an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange gelistet.

Die Strategien vereinen die langjährige Marktführerschaft von Robeco bei quantitativen und festverzinslichen Anlagen mit der Transparenz, Liquidität und Kosteneffizienz einer ETF-Struktur.

Die zwei Dynamic High Yield UCITS ETFs verwenden eine ganze Reihe von Marktindikatoren wie Spreads, Volatilität, makroökonomische Daten und Momentum, um sich ein evidenzbasiertes Bild von den in High-Yield-Anleihen enthaltenen Risiken zu machen. Die ETFs passen aktiv die BetaPositionierung in High-Yield-Anleihen an, indem sie hochliquide CDS-Indizes nutzen. So kann die Strategie ihr Risikoprofil schnell anpassen und ein zusätzliches Engagement eingehen, wenn günstige Bedingungen zu erwarten sind, oder das Engagement in Phasen mit Marktstress reduzieren. Daraus ergibt sich eine High-Yield-Allokation, die flexibel und zukunftsorientiert zugleich ist und auf Marktveränderungen reagieren kann.

Die 3D Enhanced Index Credits ETFs wurden als intelligentere Alternativen zu passiven Anlagen in Unternehmensanleihen entwickelt und zielen auf moderat höhere Renditen bei enger Anlehnung an die jeweilige Benchmark ab. Die Strategie stützt sich auf drei Säulen:

Rendite: Ziel ist es, die risikobereinigte Performance systematisch zu verbessern, indem gründlich analysierte Faktorprämien für Unternehmensanleihen, einschliesslich Value, Momentum, Quality und Low Risk genutzt werden.

Risiko: Das wesentliche Credit-Profil wird durch eine strenge Kontrolle des Tracking Errors, die Diversifizierung der Faktor-Positionierungen und einen robusten Portfolioaufbau bewahrt.

Nachhaltigkeit: Ausgewählte Nachhaltigkeitsziele und -kennzahlen werden direkt in den Prozess integriert, indem sie mit den finanziellen Zielen in Einklang gebracht werden, anstatt sie als Kompromiss zu betrachten.

Beide Strategien basieren auf demselben quantitativen Investmentprozess, den Robeco bei seinen bestehenden aktiven und faktorbasierten Credit-Strategien anwendet und der nun in einer effizienten ETF-Struktur angeboten wird. Robeco beabsichtigt, disziplinierte Modelle und fundamentale Einblicke im Credit-Bereich zu kombinieren, um Anleihen-ETFs anzubieten, die über eine reine Nachbildung des Marktes hinausgehen und attraktive Ergebnisse für Anleger in allen Phasen des Kreditzyklus bieten.

Nick King, Head of ETFs bei Robeco kommentiert: „Wir erweitern unser Angebot an Researchgestützten aktiven ETFs, um einen effizienten Zugang zu den Märkten für Investment-Grade- und HighYield-Anleihen zu ermöglichen, wobei das Ziel ist, die Renditen durch die Nutzung bewährter Anlagekompetenzen zu steigern. Die neuen Produkte ergänzen unser bestehendes Angebot an ETFs für Investments in Aktien und Staatsanleihen.“ (Robeco/mc/ps)