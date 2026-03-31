BENDURA BANK wächst dank starker Kundenzuflüsse auf über CHF 4 Milliarden

Gamprin-Bendern – Die BENDURA BANK blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen auf CHF 4’047,3 Mio. (2024: CHF 3’457,2 Mio.), getragen von Netto-Neugeldzuflüssen von CHF 550,2 Mio.

Der Bruttoertrag belief sich auf CHF 55,0 Mio. (2024: CHF 56,0 Mio.). Der Jahresgewinn erhöhte sich leicht auf CHF 12,8 Mio. (2024: CHF 12,6 Mio.).

Solide Kapitalbasis

Die BENDURA BANK verfügt weiterhin über eine äusserst solide Kapitalausstattung. Das Eigenkapital erhöhte sich auf CHF 132,5 Mio., während die harte Kernkapitalquote bei 24,1 % lag und damit deutlich über den regulatorischen Anforderungen bleibt. Diese Kapitalbasis bildet ein stabiles Fundament für die weitere Entwicklung der Bank und unterstreicht ihre langfristig ausgerichtete Geschäftsstrategie.

Die Cost-Income-Ratio betrug 63,9 % und reflektiert die effiziente Aufstellung des Geschäftsmodells sowie die konsequente Steuerung der Kostenbasis im Zuge des weiteren Wachstums.

Strategischer Fokus auf zwei internationale Hubs

Mit ihrer HORIZON-Strategie hat die BENDURA BANK klare Wachstumsziele definiert. Bis 2030 strebt sie ein verwaltetes Vermögen von über CHF 6,5 Milliarden an.

Ein zentraler Pfeiler der Strategie ist die klare Fokussierung auf zwei internationale Standorte: Liechtenstein und Hongkong. Liechtenstein bildet den europäischen Hub der Bank und dient als stabiler Anker im internationalen Private Banking. Hongkong hat sich gleichzeitig als strategischer Standort für den Zugang zu den dynamischen Märkten Asiens etabliert. Diese geografische Ausrichtung ermöglicht es der Bank, ihre Boutique-Positionierung weiter zu stärken und zugleich effizient zu wachsen.

Philipp Forster, CEO der BENDURA BANK, kommentiert: „2025 hat gezeigt, was uns als Bank auszeichnet: Wir wachsen, weil unsere Kunden uns vertrauen – und weil wir unseren hohen Anspruch konsequent verfolgen. Die deutlichen Netto-Neugeldzuflüsse sind Ausdruck dieses Modells. Eine Boutique-Privatbank lebt von Urteilsvermögen, Verlässlichkeit und persönlichen Beziehungen. Genau das wollen wir skalieren – ohne es je zu verwässern.“ (Bendura/mc/hfu)