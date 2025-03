Bitcoin-Kurs stabilisert sich über 80.000 US-Dollar

Frankfurt – Der Kurs des Bitcoin hat sich am Montag nach den jüngsten Verlusten über der Marke von 80.000 US-Dollar stabilisiert. Am frühen Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsblattform Bitstamp bei 82.600 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Sonntagabend. Nur zeitweise war der Kurs in der vergangenen Nacht bis auf gut 80.000 Dollar gefallen.

In der Vorwoche hatte der Bitcoin zeitweise noch bei 95.000 Dollar notiert, und war seitdem deutlich gefallen. Zuletzt hatten Meldungen über die Bildung einer nationalen Krypto-Reserve in den USA den Kurs bewegt. US-Präsident Donald Trump hatte ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Allerdings sollen für die staatliche Reserve keine Bitcoin am Markt gekauft werden sollen. Die neue US-Regierung will vielmehr im Rahmen von Straftaten konfiszierte Bitcoin zum Aufbau der Reserve nutzen.

«Die Nachricht hatte sich in den letzten Wochen angedeutet», sagte Marcel Heinrichsmeier, Krypto-Analyst der DZ Bank. Seiner Einschätzung nach hätten die jüngsten Kursverluste beim Bitcoin gezeigt, dass die Marktteilnehmer enttäuscht seien. Viele hätten gehofft, dass die US-Regierung bald aktiv in den Markt einsteigen und Bitcoin kaufen würde, sagte Heinrichsmeier. Generell sei die Entwicklung aber positiv für den Krypto-Markt, da die Branche in den USA eine immer grössere Rolle spiele. (awp/mc/pg)

Aktueller Bitcoin-Kurs bei Bitstamp