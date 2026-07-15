Bitcoin Suisse startet im deutschen Markt

Zug – Bitcoin Suisse, Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen in der Schweiz, weitet seine Aktivitäten auf den deutschen Markt aus. Möglich wird dies durch die MiCAR-Lizenz der Bitcoin Suisse (Europe) AG, die damit regulierte Krypto-Dienstleistungen durch Passporting grundsätzlich im gesamten EWR anbieten kann. Für bestehende und neue Kunden bedeutet der Markteintritt vor allem einfachen Zugang zu regulierten, institutionellen Krypto-Dienstleistungen in einem einheitlichen europäischen Rechtsrahmen.

Bitcoin Suisse verbindet diesen Zugang mit der Erfahrung und Stabilität eines seit 2013 aktiven Anbieters.

In Deutschland tritt Bitcoin Suisse mit einem klaren Anspruch an: ein führender Anbieter für vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren zu werden. Grundlage ist über ein Jahrzehnt operative Erfahrung, in der sich das Geschäftsmodell über mehrere Marktzyklen bewährt hat. Das Leistungsspektrum umfasst neben dem Handel und der Verwahrung auch das Staking. Die Services stützen sich auf zwei Merkmale, die Bitcoin Suisse im Markt differenzieren: feste Ansprechpartner für die Kunden und eine eigens entwickelte Infrastruktur. Bitcoin Suisse verbindet damit persönliche Betreuung, fachliche Tiefe und Verlässlichkeit über alle Marktphasen hinweg.

Deutschland ist für Bitcoin Suisse kein neuer Markt. Der Schweizer Arm der Gruppe zählt bereits seit Gründung eine Vielzahl an deutschen Kunden. Mit der MiCAR-Lizenz und dem Markteintritt in Deutschland kann Bitcoin Suisse nun auch jene Kunden aktiv ansprechen, die weder Retail-Plattformen nutzen wollen noch sich mit den Krypto-Angeboten traditioneller Banken ausreichend bedient sehen.

„MiCAR markiert einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des europäischen Kryptomarktes“, sagt Andrej Majcen, Mitgründer und Group CEO von Bitcoin Suisse. „Für Kunden bedeutet das mehr regulatorische Klarheit und die Möglichkeit, Krypto-Investments europaweit unter einheitlichen Rahmenbedingungen umzusetzen. Unser Ziel ist es, diesen Zugang für unsere Kunden so einfach wie möglich und maximal verlässlich zu gestalten, auf Basis unserer langjährigen Erfahrung.“

Leitung des Europageschäfts

Die Expansion nach Europa verantwortet Roman Przibylla als CEO der Bitcoin Suisse (Europe) AG. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, unter anderem bei Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, Vontobel und Maverix Securities. Dem Verwaltungsrat der Bitcoin Suisse (Europe) AG gehören Adrian Hasler, Marco Menotti und Philipp Rösler an.

„Kunden erwarten heute nicht nur Zugang zu leistungsfähiger Technologie, sondern auch Orientierung und persönliche Betreuung“, sagt Przibylla. „Unser Ansatz verbindet beides: eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und direkte Ansprechpartner mit fundierter Krypto-Erfahrung. Genau diese Verbindung wird für Kunden in Deutschland immer wichtiger, weil der Markt reifer wird und Ansprüche steigen.“ (Bitcoin Suisse/mc/hfu)