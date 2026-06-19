Helvo : Neue Finanzplattform für Schweizer KMU

Crissier – Die Helvo AG, ein Schweizer Fintech-Startup mit Sitz in Crissier, lanciert die Betaversion ihrer neuen Finanzplattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Schweiz. In der Alphaphase wurde die Plattform in den letzten Monaten von in der Schweiz tätigen Unternehmen getestet und entsprechend angepasst.

In Zusammenarbeit mit der schweizerischen Hypothekarbank Lenzburg AG kombiniert Helvo moderne Finanzsoftware mit einer regulierten Schweizer Bankinfrastruktur. Das System eignet sich sowohl für Business Onboarding als auch für die täglichen Finanztransaktionen. Die Helvo-Plattform verknüpft Zahlungen und Fakturierung direkt mit dem Buchhaltungssystem und dem Reporting. So werden die manuelle Arbeit, die manuelle Abstimmung und die administrative Komplexität erheblich reduziert.

«Die Schweiz ist Sitz eines der weltweit besten Bankensektoren. Trotzdem verbringen zahlreiche Schweizer KMU viele Stunden pro Woche damit, ihre Finanzen mit uneinheitlichen Tools, Tabellen und manuellen Prozessen zu verwalten», erklärt der CEO von Helvo, Julien Barbotin-Larrieu.

«Für viele Firmengründer ist das eigentliche Problem nicht der Zugriff auf Finanztools. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, dass für Banking, Fakturierung, Zahlungen, Buchhaltung und Reporting zu viele verschiedene Systeme bedient werden. Helvo löst dieses Problem und hat ein digitales Finanzsystem für Schweizer KMU erstellt, bei dem die finanziellen und bankentechnischen Workflows auf einer einzigen Plattform verwaltet werden», so Julien Barbotin-Larrieu.

Helvo wurde von Grund auf für Schweizer KMU geschaffen, mit Workflows, einer Compliance-Infrastruktur und Finanzfunktionalitäten, die spezifisch auf die Schweizer Geschäftsgewohnheiten ausgerichtet sind. Helvo liefert kein weiteres autonomes Finanztool, sondern zielt darauf ab, Schweizer KMU die Finanzverwaltung durch den Zusammenschluss der wichtigen Workflows in einer einzigen, verknüpften Umgebung zu vereinfachen. In der Schweiz sind über 99% aller Unternehmen KMU und machen landesweit rund zwei Drittel der Arbeitsplätze aus.

Start des Beta-Testings

«Die Schweizer KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, und trotzdem verlieren zahlreiche Geschäftsführer immer noch viel Zeit mit der nicht wirklich wertsteigernden Finanzadministration», führt Barbotin-Larrieu aus. «Helvo liefert den Geschäftsführern mehr Transparenz und Klarheit, weniger operative Belastung und somit mehr Zeit für den Auf- und Ausbau ihrer Unternehmen.»

Heute startet das Betatesting von Helvo für eine limitierte Anzahl Schweizer KMU. Der uneingeschränkte Zugriff auf die Plattform ist im späteren Verlauf von 2026 vorgesehen. (Helvo/mc/hfu)