Safirum AG lanciert einen in der Schweiz regulierten CHF-Stablecoin auf der Solana-Blockchain

Rotkreuz – Das Schweizer Fintech Safirum hat durch seine kürzlich erworbene VQF-Mitgliedschaft die regulatorischen Grundlagen für CHF-S geschaffen. CHF-S ist ein 1:1 durch Schweizer Franken gedeckter Stablecoin, der auf der Solana-Blockchain basiert und für institutionelle und private Nutzer konzipiert ist. Die Markteinführung von CHF-S ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

Mit CHF-S emittiert die Safirum AG einen Stablecoin, der den Franken in regulierter Form auf die Blockchain bringt. Das Unternehmen wurde als Mitglied des VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) aufgenommen, einer von der FINMA anerkannten Selbstregulierungs-organisation, was den Grundstein für die Herausgabe seines CHF-S Stablecoins in der Schweiz legt. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, die effektive Einführung des CHF-S ist im Verlauf des dritten Quartals 2026 geplant. Neben privaten Nutzern richtet sich CHF-S in erster Linie an Banken, Kryptobörsen und andere institutionelle Nutzer.

Deckung durch Schweizer Franken

CHF-S wurde unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen für die Herausgabe eines Stablecoins in der Schweiz, insbesondere der FINMA-Aufsichtsmitteilung 06/2024, ausgestaltet. Entsprechend werden für jeden im Umlauf befindlichen CHF-S-Token gleichwertige Fiat-Bestände auf gesonderten Konten bei Schweizer Depotbanken gehalten. Die Ausgabe neuer Token erfolgt jeweils erst nach Durchführung der relevanten Identifikations- und Compliance-Prozesse sowie nach Eingang entsprechender Mittel. Private Nutzer erhalten dabei Zugang über die eingebundenen Partner, wobei die Abwicklungsprozesse direkt auf der Blockchain erfolgen.

Der Stablecoin bringt den Schweizer Franken in digitale Finanz- und Zahlungssysteme, in denen schnelle Abwicklung, Programmierbarkeit und regulatorische Klarheit erforderlich sind. Zu den potenziellen Anwendungsbereichen für CHF-S gehören B2B-Zahlungen, Treasury-Management, grenzüberschreitende Transaktionen und Abwicklungsprozesse für tokenisierte Vermögenswerte.

Solana-Blockchain als Basis

CHF-S basiert auf der Solana-Blockchain und deren Token-2022-Standard. Die KYC-Whitelisting-Funktion auf Wallet-Ebene ist direkt in den Smart Contract eingebettet, sodass beispielsweise Transfers zwischen nicht verifizierten Wallets vom Protokoll selbst abgelehnt werden.

Safirum entschied sich für Solana, da die Blockchain eine hohe Skalierbarkeit bei niedrigen Transaktionskosten ermöglicht und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen direkt auf Protokollebene unterstützt. Dies unterscheidet CHF-S architektonisch von den meisten anderen derzeit auf dem Markt verfügbaren Stablecoins, die auf Ethereum oder älteren Blockchain-Infrastrukturen basieren.

Das Potenzial eines digitalen Frankens

«Der globale Stablecoin-Markt zeigt, wie gross die Nachfrage nach digitalen Formen souveräner Währungen bereits ist. Bislang wird dieser Markt vor allem von Lösungen in US-Dollar und Euro dominiert. Mit CHF-S schaffen wir eine vollständig durch Schweizer Franken gedeckte Stablecoin-Lösung und schliessen damit eine relevante Marktlücke», kommentiert Bastien Thiébaud, Mitgründer und CEO von Safirum.

Für den Schweizer Franken gibt es bislang keine digitale Lösung mit vergleichbarer regulatorischer Einbettung und institutioneller Ausrichtung. Dabei zählt der Franken zu den stabilsten und vertrauenswürdigsten Währungen der Welt – auch weil er seine Kaufkraft in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich besser bewahrt hat als der US-Dollar und der Euro.

«Genau diese Stabilität macht den Schweizer Franken für digitale Finanz- und Zahlungssysteme besonders interessant. Mit CHF-S bringen wir die Eigenschaften, für die der Franken steht – Stabilität, Vertrauen und Werterhalt – in eine moderne Infrastruktur ein. Wir sehen erhebliches Potenzial für Anwendungen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und regulatorische Klarheit entscheidend sind», so Thiébaud.

Solide Compliance-Infrastruktur

Das Unternehmen wird von einem Netzwerk von spezialisierten Dienstleistern unterstützt. Maverix Securities fungiert als strategischer Partner und bringt Finanzmarktexpertise, Zugang zu institutionellen Vertriebskanälen sowie Erfahrung mit strukturierten Produkten und Digital-Asset-Lösungen ein. Für die Umsetzung der Compliance-Anforderungen arbeitet Safirum mit spezialisierten Anbietern zusammen. Bei der digitalen Identitätsprüfung sowie bei KYC- und AML-Prozessen kommt die Software von Sumsub zum Einsatz, JayBee unterstützt Safirum als Compliance-Spezialist bei der laufenden Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Lawside Rechtsanwälte berät Safirum in rechtlichen und regulatorischen Fragen. (Safirum/mc/hfu)