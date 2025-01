Bitget Research zeigt, dass 20% der Gen Z und Alpha offen für kryptobasierte Renten sind

Singapur – Ein neuer Bericht von Bitget Research, der analytischen Abteilung der weltweit führenden Kryptowährungsbörse und des Web3-Unternehmens Bitget zeigt eine signifikante Verschiebung in der Ruhestandsplanung der jüngeren Generationen. Laut der Studie sind 20 % der Generation Z und Alpha offen für Renten in Kryptowährungen, was ihr zunehmendes Vertrauen in alternative Finanzsysteme und digitales Geld widerspiegelt.

Die wichtigsten Ergebnisse:

78 % der Befragten äusserten ein grösseres Vertrauen in alternative Altersvorsorgemöglichkeiten im Vergleich zu traditionellen Rentensystemen.

20 % der Befragten der Generation Z und Alpha zeigten sich bereit, Renten in Kryptowährung zu erhalten.

Über 40 % der jungen Menschen haben bereits in Kryptowährungen investiert, was ein starkes Interesse an digitalen Assets zeigt.

73 % der Befragten gaben zu, dass sie die Funktionsweise traditioneller Pensionsfonds nicht vollständig verstehen.

Der Bericht unterstreicht eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise, wie jüngere Generationen an die Finanzplanung herangehen. Für die Gen Z und die Alpha-Generation verlieren die traditionellen Renten, die einst als unverzichtbar für die finanzielle Sicherheit galten, an Attraktivität. Stattdessen suchen sie nach modernen, anpassungsfähigen Lösungen, die ihrem technikaffinen Lebensstil und ihren sich ändernden Prioritäten gerecht werden.

Ein Generationswechsel im Denken

Die digital aufgewachsenen Gen Z und Alpha sind in einer Welt des rasanten technologischen Fortschritts aufgewachsen, und ihre finanziellen Präferenzen spiegeln dies wider. Viele sind skeptisch gegenüber den alten Systemen und tendieren zunehmend zu dezentralisierten Finanz- und Blockchain-Lösungen. Der Bericht zeigt, dass mehr als 20 % der jungen Menschen offen dafür sind, Kryptowährungen in ihre Rentenpläne einzubeziehen, da sie darin einen modernen Ansatz zur Sicherung ihrer finanziellen Zukunft sehen.

«Dies ist ein Weckruf für die Finanz-Branche», sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. «Die jüngeren Generationen geben sich nicht mehr mit einem einheitlichen Rentensystem zufrieden. Sie sind auf der Suche nach modernen Lösungen, die ihnen mehr Kontrolle, Flexibilität und Transparenz bieten.

Zu überwindende Herausforderungen

Während das Interesse an digitalen Assets bei jüngeren Generationen wächst, behindern Hindernisse wie die Volatilität von Kryptowährungen, regulatorische Unsicherheiten und Cybersecurity-Risiken weiterhin eine breite Akzeptanz. Ausserdem sind viele junge Menschen weder über traditionelle noch über kryptobasierte Rentenoptionen umfassend informiert.

Der Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Herausforderungen zu bewältigen, und stellt fest, dass Kryptorenten für jüngere Generationen eine transformative Option sein könnten, wenn sie richtig gemacht werden. Mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, besserer Aufklärung und stärkeren Schutzmassnahmen könnten digitale Assets eine transparente und effiziente Möglichkeit zum Sparen für die Zukunft bieten.

Was die Finanzinstitute wissen müssen

Der Bericht sendet eine klare Botschaft an Regierungen und Finanzinstitute: Anpassen oder den Anschluss verlieren. Die Ergebnisse erfordern eine Konzentration auf:

Vereinfachung und Modernisierung der traditionellen Rentensysteme. Aufklärung über traditionelle und kryptobasierte Finanzplanung. Festlegung klarer Vorschriften, um Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Sicherheit von Kryptowährungen auszuräumen.

«Junge Menschen verändern die Art und Weise, wie wir über Geld denken», fügte Gracy Chen hinzu. «Der Anstieg der Kryptorenten ist nicht nur ein vorübergehender Trend – er ist Teil einer grösseren finanziellen Revolution. Die Branche hat Nachholbedarf». (Bitget/mc/hfu)

Bericht von Bitget Research