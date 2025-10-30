Bitget und Nansen Report enthüllen einen Anstieg der institutionellen Liquidität um 23,1 Mrd. $

Die Universal Exchange (UEX) Bitget wurde in einem neuen Liquiditätsanalysebericht in Zusammenarbeit mit Nansen für ihre beschleunigende Rolle bei der institutionellen Annahme von Krypto vorgestellt. Die Studie hebt das Handelsvolumen von Bitget in Höhe von 23,1 Milliarden $ hervor, womit das Unternehmen unter den globalen Börsen an zweiter Stelle steht, sowie das schnelle Wachstum seines institutionellen Kundenstamms, wodurch sich die Plattform als bedeutender Liquiditätsknotenpunkt im sich entwickelnden Markt für digitale Assets des Jahres 2025 positioniert.

Der Bericht zeigt, dass die institutionelle Beteiligung an Bitget in diesem Jahr deutlich zugenommen hat, wobei das institutionelle Spot-Handelsvolumen von 39,4 % im Januar auf 72,6 % im Juli gestiegen ist. Ähnliche Trends waren bei den Futures zu beobachten, wo der Anteil der Market Maker von 3 % des Volumens zu Jahresbeginn auf über 56,6 % zur Jahresmitte stieg. Diese Veränderungen fielen mit einer rekordverdächtigen Orderbuchtiefe und konsistenten Spreads bei den wichtigsten Handelspaaren zusammen, darunter BTC/USDT, ETH/USDT und SOL/USDT. Diese Kennzahlen entsprechen nun denen der grössten globalen Börsen.

„Die Fortschritte von Bitget in diesem Jahr wurden durch messbare Verbesserungen untermauert. Die Orderbuch-Tiefe und die Ausführungsmetriken entsprechen nun weitgehend denen anderer CEXs, während das gemeldete institutionelle Volumen an den Spotmärkten von unter 40 % auf über 70 % gestiegen ist. Angesichts der beobachteten Verengung der Spreads, der grösseren Tiefe und der breiteren Präsenz aktiver Fonds auf der Plattform scheint sich Bitget in Übereinstimmung mit den Funktionen zu entwickeln, die typischerweise mit institutionellen Börsenplätzen verbunden sind“, sagte Nicolai Søndergaard, Research Analyst bei Nansen.

Die Liquiditätstiefe von Bitget ist nach wie vor eine der beständigsten in der Branche. Die Illiquiditätsquote von Bitget in Höhe von 0,0014, die sich eng an andere Top-Plattformen anlehnt, und der geschätzte Roll-Spread von 9,02 Basispunkten, die nahe am globalen Median liegt, wurden in dem Bericht ebenfalls hervorgehoben. Selbst in Zeiten hoher Volatilität zeigen diese Ergebnisse eine konsistente Orderbuch-Tiefe, geringen Slippage und eine straffe Ausführung.

„Liquidität ist der Herzschlag jedes Marktes, und institutionelle Anleger wissen, dass sie Spekulation von Struktur unterscheidet“, sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. „Bei unserer Entwicklung zu einer Universal Exchange (UEX) geht es darum, diesen Teilnehmern mehr als nur Zugang zu verschaffen; es geht darum, ihnen Vertrauen zu geben. Wir bauen ein Ökosystem auf, in dem Institutionen und Retail-Trader auf derselben soliden Grundlage agieren, von der Ausführung bis zur Verwahrung.”

Die Infrastruktur der Plattform für institutionelle Kredite und Verwahrung wurde ebenfalls erheblich erweitert. Bitget bietet jetzt massgeschneiderte Kreditprogramme mit bis zu 10 Millionen USDT, flexiblen Konditionen, Cross-Collateral-Unterstützung für über 300 Assets und Integrationen mit grossen Verwahrern wie Fireblocks, Copper und OSL.

Der Übergang von Bitget zu einer Universal Exchange (UEX) markiert eine entscheidende Phase in seiner Entwicklung. Durch die Verbindung von zentralisierter und dezentralisierter Finanzwirtschaft schafft Bitget ein einheitliches Rahmenwerk für Trading, Investitionen und Liquiditätsbereitstellung. Die Kombination aus umfangreichen Orderbüchern, institutionellen Tools und tokenisiertem Marktzugang signalisiert eine umfassendere Transformation von Kryptobörsen zu vollwertigen Finanzgateways.

Die institutionelle Annahme ist kein Trend mehr, sondern die Struktur des Marktes. Ausführungsqualität und Liquidität entwickeln sich zu neuen Vertrauensstandards, da professionelle Fonds, Unternehmensfinanzabteilungen und börsengehandelte Fonds (ETFs) ihre Bestände aufstocken. Der anhaltende Aufstieg von Bitget in diesem Markt zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, institutionelle Normen einzuhalten und gleichzeitig neu zu definieren, was eine Börse in der UEX-Ära sein kann.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.