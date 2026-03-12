Wyden nimmt mit VALR grösste afrikanische Kryptobörse in sein globales Liquiditätsnetzwerk auf

Zürich – Wyden, eine institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, integriert VALR, die nach Handelsvolumen grösste Kryptobörse Afrikas, in sein globales Liquiditätsnetzwerk. Die Kooperation markiert einen wichtigen Meilenstein für das strategische Wachstum von Wyden in Südafrika. Durch diese Integration erhalten institutionelle Kunden von Wyden nahtlosen, direkten Zugang zu den tiefen Liquiditätspools von VALR.

Dazu zählen auch die weltweit größten Märkte für in südafrikanische Rand denominierte Kryptowährungen. Für Finanzinstitute ist so der Zugang über die Handelsplattform von Wyden zum umfangreichen Angebot von VALR mit über 100 Krypto-Assets gewährleistet.

Durch die Kombination der End-to-End-Automatisierungslösung für den gesamten Handelszyklus, Smart Order Routing (SOR) und Best-Execution-Funktionen von Wyden mit dem umfassenden Angebot an Krypto-Assets von VALR, das Spot-Margin, Perpetual Futures und OTC-Dienstleistungen umfasst, können Finanzinstitute nun mit erhöhter Effizienz und reduziertem operativen Risiko auf den südafrikanischen und globalen Märkten für digitale Vermögenswerte agieren.

Die Integration gewährleistet, dass die Kunden von Wyden großvolumige Transaktionen gemäß Best Execution ausführen können und gleichzeitig die strengen Compliance-Standards einhalten, die von der südafrikanischen Finanzaufsichtsbehörde FSCA und den europäischen Finanzaufsichtsbehörden, unter deren Aufsicht VALR lizenziert ist, gefordert werden.

Andy Flury, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Wyden, kommentiert die Integration wie folgt: „Südafrika ist ein strategisch wichtiger Markt für uns, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen wollen. Durch die Integration von VALR bieten wir unseren Kunden einen beispiellosen Zugang zu der grössten Liquiditätsplattform in der Region und einer breiten Palette innovativer Vermögenswerte. Das Commitment von VALR zur Einhaltung regulatorischer Standards und eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau unterstützen das Vorhaben von Wyden, Banken und Brokern die zuverlässigste und effizienteste Handelstechnologie zur Verfügung zu stellen, die es am Markt gibt.“

Farzam Ehsani, Mitbegründer und CEO von VALR, fügt hinzu: „Die Anbindung bei Wyden ist ein wichtiger Schritt, um globale Finanzinstitute mit der grössten Krypto-Liquiditätsplattform Afrikas zu verbinden. Sie festigt die Position von VALR als führender Anbieter von Infrastruktur und Liquidität nicht nur auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, sondern auch auf internationaler Ebene. Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen erhalten einen nahtlosen, gesetzeskonformen und sicheren Zugang zu unserem umfassenden Angebot an digitalen Vermögenswerten.“

Aktuell etabliert sich Südafrika als hochentwickelter regionaler und regulierter Knotenpunkt für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Insofern bietet diese Partnerschaft einen stabilen Rahmen für den Handel für globale und lokale Finanzinstitute. (Wyden/mc/hfu)