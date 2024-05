BLKB stellt eigenständigen Bereich Vermögensverwaltung auf die Beine

Liestal – Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) will künftig auch ihren vermögenden Kunden eine eigenständige Vermögensverwaltung anbieten. Dazu wird ab 1. Oktober der Bereich Wealth Management geschaffen, der sich insbesondere an Kunden mit einem investierbaren Vermögen ab einer Million Franken richtet.

Die Leitung dieses neuen Geschäftsbereichs wird Béatrice Sidler übernehmen, wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Sie ist derzeit noch für die ZKB tätig und wird bei der BLKB zudem Mitglied der Geschäftsleitung. Neben den Dienstleistungen für vermögende Kunden sollen auch das Investment Center sowie die Nachhaltigkeitsthemen der BLKB in diesem neuen Bereich gebündelt werden.

Patrick Tschudin rückt in die GL auf

Ebenfalls in die Geschäftsleitung rückt Patrick Tschudin als Leiter der Unternehmenskundenberatung auf. Er ist aktuell CEO der BLKB-Tochter BLKB Fund Management AG und tritt die Nachfolge von Beat Röthlisberger an.

Insgesamt bestehe die BLKB auch künftig aus fünf Geschäftsbereichen: den drei Kundenbereichen Private Vermögens- und Finanzberatung, Wealth Management und Unternehmenskundenberatung. Hinzu kommen die beiden unterstützenden Bereiche Riskmanagement und Technologie & Corporate Services. In letzterem würden neu auch die Ressorts Produktmanagement, Marketing sowie Projektportfolio & Projektmanagement angesiedelt. Der bisherige Geschäftsbereich Corporate Development & Sustainable Asset Management werde per 1. Oktober aufgelöst. (awp/mc/pg)