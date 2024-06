BrickMark Group: Abschluss der Serie A mit 10 Millionen CHF

Dynasty Global AG

Dynasty Global AG ist das erste Unternehmen für die Ausgabe von Kryptowährungen weltweit, das ein Immobilienportfolio als Referenz für seine Zahlungs-Token verwendet. Durch D¥N kann der Emittent Finanz- und Immobilientransaktionen weltweit vereinfachen und ein dezentrales Erlebnis sowie eine größere Stabilität bieten, da es einen Referenzwert eines realen Vermögenswerts hat. Das Unternehmen ist in den europäischen, asiatischen und brasilianischen Märkten stark vertreten und hat seinen Hauptsitz in Zug im Crypto Valley in der Schweiz. Mit einer maximalen Ausgabe von 21 Millionen Token ist D¥N an verschiedenen globalen Börsen notiert und in Brasilien an der Börse Mercado Bitcoin erhältlich.



BrickMark Group AG

Die BrickMark Group AG ist ein Pionier der ersten Stunde bei der Tokenisierung von Immobilienvermögen und ein Anbieter von Komplettlösungen für die Erstellung, Ausgabe und Verwaltung digitaler Vermögenswerte und Wertpapiere. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 ist das Unternehmen führend bei einer Vielzahl von Transaktionen, darunter die weltweit größte Tokenisierung einer einzelnen Gewerbeimmobilie an der Bahnhofstraße in Zürich. Bis heute hat das Unternehmen Tokenisierungstransaktionen im Gesamtwert von über 160 Millionen US-Dollar durchgeführt. BrickMark hat die erste vollständig skalierbare vertikale Tokenisierungsinfrastruktur für Immobilienvermögen in Europa, BRICKGATE, entwickelt und betreibt diese, um den schnell wachsenden Tokenisierungsmärkten gerecht zu werden, deren Volumen von 310 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 16 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen soll. Die BrickMark Group hat ihren Hauptsitz im Kanton Zug und eine Niederlassung in Luxemburg.