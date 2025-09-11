BTA Finance Limited aus Dubai schliesst Partnerschaft mit Avaloq

Zürich – BTA Finance Limited, ein Finanzinstitut mit Sitz in Dubai, ist eine Partnerschaft mit Avaloq eingegangen, um sein Vermögens- und Anlageverwaltungsgeschäft zu modernisieren. Durch die Einführung der Avaloq-Plattform als Kernsystem für die Vermögensverwaltung wird BTA Finance Limited Schlüsselprozesse automatisieren und standardisieren – um dadurch Abläufe zu optimieren, eine zukünftige Expansion zu ermöglichen und neue Produkte und Dienstleistungen schneller einzuführen.

BTA Finance Limited hat seinen Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC) und wird von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Finanzdienstleistungen für vermögende Privatpersonen ebenso wie für Firmenkunden und institutionelle Anleger auf der ganzen Welt. Das Angebot umfasst Vermögens- und Asset-Management, Fondsmanagement, Ausführung und Vermittlung von festverzinslichen Wertpapieren sowie Corporate- und Investmentbanking.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird BTA Finance Limited die in der Cloud gehostete Avaloq-Plattform einführen, um seine Kerninfrastruktur für die Vermögensverwaltung, seine Front-Office-Systeme und seine digitalen Bankkanäle zu modernisieren. BTA Finance Limited schafft damit eine optimale operative Grundlage, um ein herausragendes Vermögensverwaltungserlebnis in grossem Massstab zu bieten, wobei datengestützte Erkenntnisse dazu dienen werden, Anlageangebote für Kunden masszuschneidern.

Hoher Grad an Straight-Through-Processing (STP)

Avaloq wird die Front-, Middle- und Back-Office-Systeme von BTA Finance Limited auf einer einzigen Plattform zusammenführen, einen hohen Grad an Straight-Through-Processing (STP) ermöglichen und manuelle Aufgaben minimieren. Die neue Plattform beschleunigt Onboarding-Prozesse für vermögende Kunden und steigert die operative Effizienz. Und mit ihren integrierten Compliance-Funktionen wird die Plattform BTA Finance Limited dabei unterstützen, die strengen und sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen an die Vermögens- und Investmentmanagementbranche in verschiedenen Rechtsräumen zu erfüllen und ein robustes Risikomanagement sicherzustellen.

Die offene Architektur und die fortschrittlichen Integrationsfunktionen von Avaloq versetzen BTA Finance Limited in die Lage, Dienste und Anwendungen von Drittanbietern nahtlos über Community-APIs anzubinden. Diese Flexibilität beschleunigt Innovationen und verkürzt die Zeit für die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen erheblich.

Die Kunden von BTA Finance Limited werden zudem von den intuitiv bedienbaren Web- und Mobile-Banking-Lösungen von Avaloq profitieren, die unter anderem transparente Portfolioübersichten, detaillierte Gebührenaufstellungen, sichere Self-Service-Funktionen und personalisierte Dashboards bieten.

Humberto Coelho, Gründer und Stratege von BTA Finance Limited, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit Avaloq unterstreicht unser Engagement, stets an der Spitze der Innovationen im Vermögens- und Investmentmanagement zu sein. Indem wir unsere Abläufe in einer einheitlichen, zukunftsfähigen Plattform harmonisieren, schaffen wir ein starkes Fundament für nachhaltiges Wachstum und Mehrwerte für Investoren. Diese Transformation wird es uns ermöglichen, unseren Kunden mit noch mehr Flexibilität, Transparenz und Präzision zu betreuen – während wir weiter dazu beitragen, dass sich Dubai immer stärker als ein führendes Zentrum für Finanzdienstleistungen etabliert.»

Akash Anand, Regional Director und Leiter für den Nahen Osten & Afrika bei Avaloq, ergänzt: „Wir freuen uns darauf, BTA Finance Limited bei der digitalen Transformation seines Vermögens- und Anlageverwaltungsgeschäfts zu unterstützen. Durch die Avaloq-Plattform wird BTA Finance Limited von optimierten, effizienteren Abläufen profitieren und gleichzeitig die Flexibilität erhalten, sein Produkt- und Dienstleistungsangebot schnell auszuweiten und an sich wandelnde Anlegerbedürfnisse anzupassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate entwickeln sich rasch zu einem globalen Zentrum für Vermögensverwaltung. Und wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, die Finanzinstitute in der Region dabei zu unterstützen, ihren Kunden herausragende Vermögens- und Beratungsdienstleistungen zu bieten.“ (Avaloq/mc/hfu)